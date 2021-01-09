Начинается вакцинация семейных врачей от Covid-19
Foto: LETA

Сегодня в Клинической университетской больнице им. Страдиня и в Рижской Восточной клинической университетской больнице начинается вакцинация семейных врачей от Covid-19, сообщили агентству LETA в лечебных учреждениях.

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Как сообщила представитель Восточной больницы Илга Намниеце, для записи семейных врачей на вакцинацию открыта телефонная линия.

Представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга сообщила, что больница распространила приглашения для сотрудников практик семейных врачей пройти вакцинацию от Covid-19. В больнице Страдиня также открыта специальная телефонная линия для записи семейных врачей. Кабинеты вакцинации будут работать и по выходным.

Приглашения на вакцинацию семейным врачам разосланы и в системе электронного здравоохранения.

Как сообщалось, 26 декабря Латвия получила 9750 доз вакцины "Comirnaty" производства "BioNTech-Pfizer", а 4 января - еще 13 650 доз. Этого количества хватит для вакцинации 11 700 латвийских медиков.

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LETA

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LETA

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