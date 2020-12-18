Начиная с завтрашнего дня сдать анализ на коронавирус можно без направления врача

Начиная с 19 декабря и до 3 января анализы на Covid-19 можно будет сдать без направления врача, если у человека есть симптомы заболевания, сообщает LETA со ссылкой на представителя Национальной службы здравоохранения Синтию Гулбе.

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Таким образом, анализы можно будет сдать в праздничные дни, когда нельзя получить направление от врача.

Подать заявку на анализ можно по следующим номерам:

8303 - централизованная запись на анализы Covid-19;

8330 - Centrālā laboratorija;

67801112 - E.Gulbja laboratorija;

66164606 - MFD Veselības grupa;

67144015 - NMS laboratorija;

28369560 - BIOR.

Время работы пунктов сбора анализов доступно на домашней страничке Национальной службы здравоохранения.

Кроме того, подать заявку на анализ можно электронно на домашней страничке Восточной больницы и E.Gulbja laboratorija. Для сдачи анализа в Centrālā laboratorija надо написать письмо на электронную почту analizes@laboratorija.lv, указав имя, фамилию и номер телефона.

Результаты анализов будут доступны на портале www.eveseliba.gov.lv.