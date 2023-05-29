Начинаются мероприятия Рижского прайда
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С сегодняшнего дня до 4 июня в Риге пройдут мероприятия Рижского прайда, призванные содействовать инклюзивному и равноправному обществу в Латвии, сообщил агентству LЕТА сопредседатель Riga Pride 2023 Каспарс Залитис.

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Открытие недели Рижского прайда состоится в 13:00 в клубе Skapis. На мероприятии будет предоставлена информация об основных событиях и целях Riga Pride.

В течение всей недели в клубе Skapis будет работать информационный центр, здесь пройдут образовательные дискуссии, семинары, развлекательные мероприятия и шоу талантов.

31 мая в Риге состоится крупнейший в странах Балтии форум многообразия и инклюзивности, на котором о практике их внедрения расскажут представители компаний, учреждений и организаций. Своим опытом поделятся представители Swedbank Latvia, Tvnet Grupa, KPMG Baltic, airBaltic, Caffeine и др. Форум откроют руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и председатель правления Swedbank Latvia Лаурис Менцис.

В пятницу, 2 июня, в Латвийском университете состоится конференция об истории квиров, а главным событием Рижского прайда станет шествие "Все мы — Латвия" в Верманском саду и концерт с участием известных латвийских музыкантов в субботу, 3 июня.

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