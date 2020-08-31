Начинаются переговоры о создании коалиции в Рижской думе
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В понедельник, в 12 часов в Каминном зале Ратуши начнутся переговоры о создании коалиции в Рижской думе, сообщили представители "Развитие/За!" и партии "Прогрессивные".

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Первыми в 12 часов пройдут переговоры "Развитие/За!"/"Прогрессивных" с "Новым Единством", затем в 15 часов с представителями списка Национального объединения и Латвийского объединения регионов (ЛОР).

Лидер "Развития/За!"/"Прогрессивных" сначала встретится с остальными партиями по отдельности. Помимо Стакиса, в переговорах будут участвовать Мартиньш Коссович и Виестур Зепс.

Ранее Стакис отмечал, что в коалицию Рижской думы должны войти правительственные партии, которые прошли в Рижскую думу - "Развитие/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство", национальное объединение с ЛОР и Новая консервативная партия. Бывшие правящие партии "Рижской думы" - "Согласие" и "Честь служить Риге" останутся в оппозиции.

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"Новое Единство" Честь служить Риге Новая консервативная партия "Согласие" Единство
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