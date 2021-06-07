Национальное объединение по популярности приближается к "Согласию"

В рейтинге популярности партий Национальное объединение (НО) приблизилось к партии "Согласие", которая долгое время была самой популярной партией в Латвии, свидетельствуют данные опроса исследовательского агентства SKDS, о которых сообщает ЛТВ.

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Если выборы в Сейм состоятся завтра, "Согласие" может получить 10,3% голосов, а НО - 8% голосов. За месяц рейтинг популярности НО не изменился, а у "Согласия" он снизился на 1,7 процентных пункта.

Рейтинг Союза зеленых и крестьян также не изменился с апреля - за него готовы проголосовать 7,7% населения.

Рейтинг партийного объединения "Новое Единство" несколько снизился - за месяц с 7% до 6,6%.

Рейтинги "Для развития/За" и Новой консервативной партии (НКП) составляют 4,9% и 4,7% соответственно, но в течение месяца рейтинг "Для развития/За" снизился на 0,7 процентных пункта, а у НКП вырос на 0,6 процентных пункта.

Ниже четырехпроцентного показателя находятся партия "Прогрессивные", Русский союз Латвии и партия "Закон и порядок", за которые проголосовали бы 3,7%, 3,6% и 3,2% избирателей соответственно. Латвийское объединение регионов поддержали бы 1,9% граждан, а вышедшую из коалиции "KPV LV" ("За человечную Латвию") - 0,8%.

22,8% респондентов не знают, за кого голосовать на парламентских выборах, а каждый пятый, или 20,9% населения, планирует не голосовать.

Опрос SKDS о популярности партий был проведен в мае, в нем приняли участие 1816 латвийцев.