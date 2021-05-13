Национальное объединение предложит внести изменения в коалиционный договор

Национальное объединение (НО) предложит премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") и партнерам по правящей коалиции договориться об изменениях в коалиционном договоре, а также передать в его ведение Министерство экономики. Об этом на пресс-конференции сообщил лидер НО Райвис Дзинтарс.

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Он сказал, что решение премьера требовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из партии KPV LV в НО, считает ошибочным, но уважает.

Дзинтарс напомнил, что Кариньш стал премьером на основе соглашения, подписанного всеми партнерами по коалиции. Также он напомнил, что договор разрабатывался в условиях, когда у KPV LV было значительно больше депутатов, которые поддерживали коалицию.

Поэтому НО предложит Кариньшу и партнерам по коалиции внести изменения в договор. "То, что такие изменения будут, уже никто не отрицает. Без них не обойтись", — сказал лидер объединения, добавив, что НО готово взять на себя ответственность за Минэкономики и доверить управление министерством Витенбергсу.

Дзинтарс сообщил, что в пятницу запланированы переговоры коалиции, и НО пойдет на них с упомянутыми предложениями.

"То, что мы предлагаем, это не передел должностей. Это возможность для нынешних министров продолжать работу и не пытаться в условиях кризиса договориться о чем-то новом. Но не исключено, что это не удастся, и изменения будут более обширными", — сказал Дзинтарс.