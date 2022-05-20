Национальный акустический концертный зал может быть построен к 2029 году
Foto: LETA

Национальный акустический концертный зал (НАКЗ) может быть построен к 2029 году, сообщили представители Министерства культуры на заседании комитета городской собственности Рижской думы.

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Депутаты поддержали заключение соглашения с Министерством культуры о строительстве НАКЗ на месте Дома конгрессов. Окончательное решение по соглашению будет принято на заседании Рижской думы.

Как депутатов информировала государственный секретарь Минкультуры Даце Вилсоне, в соответствии с графиком, который намечен в процессе переговоров сторон, начало строительных работ предусмотрено в конце 2025 года или начале 2026 года, а для его завершения потребуется около трех лет.

До середины 2023 года планируется провести международный конкурс эскизов, а к началу 2024 года выбрать разработчика проекта.

Как сообщила Вилсоне, Минкультуры покроет все расходы по организации конкурса эскизов. В свою очередь для разработки строительного проекта в государственном бюджете предусмотрено 3,5 млн евро. Больше ясности о необходимом финансировании для строительства НАКЗ появится после проведения закупок.

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