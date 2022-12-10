Национальный театр хочет избавиться от табличек на русском
Foto: LETA

Янис Райнис, Максим Горький, Альфред Амтманис-Бриедитис и даже Карлис Улманис — памятные таблички с их именами вскоре исчезнут с фасада Латвийского Национального театра. Руководство говорит – это решение всего коллектива. Одна из главных причин — на табличках русские надписи, сообщает rus.lsm.lv.

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Всего планируют снять четыре памятные доски: три со стороны Городского канала и одну — со стороны трамвайных путей.

"Эти доски больше не соответствуют современной реальной ситуации, потому на них написано на двух языках. И там упоминается государство, которого больше не существует. Четко определено, что тогда это была агрессия против Латвийской Республики. Национальный театр — это не то место, где эти доски должны находиться. Мы не говорим, что нужно стереть это из истории. Мы спросили Совет по памятникам: должны ли эти доски находиться здесь? Нам сказали: у вас есть все основания для того, чтобы они здесь не должны были находиться", — пояснил член правления Латвийского Национального театра Янис Вимба.

На памятных досках упоминается Советский Союз, Латвийская Советская Социалистическая Республика. На доске режиссера и актера Амтманиса-Бриедитиса на русском написано его отчество, что в латышской культурной традиции не принято.

Что касается Карлиса Улманиса, то по словам председателя Совета, это не был демократичный период в Латвии.

Окончательное решение примет Рижская дума.

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