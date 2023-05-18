Нацобъединение допускает уход в оппозицию. Но пока делает ставку на второй тур выборов президента

Национальное объединение, которое сейчас входит в правительство с "Новым Единством" и "Объединенным списком", "совершенно точно" не будет работать в Кабинете министров, который может быть создан "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными". Об этом заявил агентству LETA лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В политических кулуарах ходят слухи, что премьерская партия "Новое Единство" (26 депутатов) может ради избрания своего кандидата в президенты — министра иностранных дел Эдгара Ринкевича — заручиться голосами оппозиционных СЗК (16) и "Прогрессивных" (10). Суммарно у трех политических сил — 52 из 100 голосов в Сейме. Тут же начались политические спекуляции: мол, не будет ли после выборов создана такая же модель правящей коалиции. В этом случае "Новое Единство" сменило бы нынешних партнеров — "Объединенный список" (15) и Нацобъединение (13).

Портал Delfi подчеркивает, что перед президентскими выборами, назначенными на 31 мая, политический расклад меняется постоянно. Ни одна из высказываемых самими политиками или экспертами версий развития событий не является стопроцентно достоверной — политики продолжают переговоры.

Нацобъединение готово уйти в оппозицию?

Если "плата" за избрание кандидата в президенты — новая коалиционная модель ("Новое Единство" + СЗК +"Прогрессивные") — Национальное объединение в ней участвовать не будет, сказал Дзинтарс. Если "Новое Единство" считает, что такая коалиция с точки зрения ценностей им ближе и стабильней с точки зрения интересов государства, Нацобъединение уважает такой выбор, но не примет в этой коалиции участие, подчеркнул лидер Нацблока.

Райвис Дзинтарс прогнозирует, что депутаты от Нацобъединения не проголосуют ни за одного из трех выдвинутых кандидатов — ни за Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), ни за Улдиса Пиленса ("Объединенный список"), ни за Элину Пинто ("Прогрессивные").

На вопрос, собирается ли Нацобъединение выдвигать своего кандидата во втором туре, если такой будет, Дзинтарс ответил, что пока неизвестно, какие события до этого произойдут. Нацобъединение, по словам политика, "смотрит с надеждой" на второй тур выборов, поскольку в этом случае, считает Дзинтарс, нынешняя коалиция смогла бы договориться об общем кандидате.

Политик отметил, что не оценивает негативно трех выдвинутых кандидатов. Однако идеологических совпадений у Нацобъединения с действующим президентом Эгилом Левитсом было больше. Тем не менее Нацобъединение собирается встретиться со всеми тремя кандидатами в президенты.

Может ли Нацобъединение выдвинуть в президенты Зиле?

В то же время еще один лидер Национального объединения — европарламентарий Роберт Зиле — заявил агентству LETA, что политическая сила не хочет допустить изменений в коалиции из-за выборов президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Зиле подчеркнул, что для Нацобъединения не приемлема прозвучавшая в масс-медиа информация о возможных изменениях в коалиции. Также европарламентарий отметил, что такие изменения, вероятно, неприемлемы и для еще одного коалиционного партнера — "Объединенного списка". Ранее различные политики от "Объединенного списка" заявляли, что выборы президента не должны увязываться с изменениями состава правительства.

Ситуация выглядит действительно двойственно. В правительстве "Новое Единство" (26) состоит вместе с "Объединенным списком" (15) и Нацобъединением (13). Для избрания Эдгара Ринкевича президентом "Новое Единство" якобы может привлечь голоса оппозиции. Однако на данном этапе утверждать, что это будет так — невозможно: ситуация меняется ежедневно, до дня выборов остается еще 12 дней.

Роберт Зиле, как и Райвис Дзинтарс, подтвердил, что Нацобъединение в первом туре не проголосует ни за одного из кандидатов в президенты.

Если в первом туре президент не будет избран, то политическая сила оценит ситуацию. В унисон с Дзинтарсом Зиле говорит, что коалиция — "Новое Единство" + СЗК + "Прогрессивные" — для Нацобъединения неприемлема.

Зиле витиевато дал понять: необходимо, чтобы в правительственной коалиции не образовывались идеологически непонятные комбинации. По его мнению, идеологически несовместимые изменения в коалиции опасны для страны с учетом как геополитической, так и экономической ситуации.

Национальное объединение, напомним, противник узаконивания гражданского партнерства и ратификации Стамбульской конвенции, на чем настаивают "Новое Единство" и "Прогрессивные". Можно предположить, что в случае избрания президентом Эдгара Ринкевича, а также включения в коалицию "Прогрессивных", возрастут шансы принять соответствующие решения.

Национальное объединение, как следует из слов как Зиле, так Дзинтарса, делает ставку на провал всех кандидатов в первом туре, что позволит действующей коалиции ("Новое Единство" + "Объединенный список" + Нацобъединение) выдвинуть общего кандидата в президенты во втором туре. Такое решение выгодно для Нацобъединения, поскольку оно консервирует нынешнюю коалицию.

На прямой вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты, если в первом туре глава государства избран не будет, Роберт Зиле ответил, что в настоящее время этот вопрос не стоит в повестке дня Нацобъединения. Политик отметил, что у Нацобъединения был свой кандидат — действующий президент Эгилс Левитс, который отказался участвовать в первом туре президентских выборов.

Роберт Зиле представляет Национальное объединение в Европарламенте уже несколько сроков подряд. Политическая сила неоднократно номинировала Зиле на премьерскую должность.