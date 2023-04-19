Нацобъединение и ЛОР предлагают переименовать Пушкинский лицей в Риге
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Фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов в Рижской думе подала предложение о переименовании Пушкинского лицея в Саркандаугавский лицей в Комитет образования, культуры и спорта Рижской думы, сообщило агентство LETA.

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Предложение подано на рассмотрение заседания комитета, которое состоится 20 апреля.

По мнению руководителя фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов Эйнара Цилинскиса, неприемлемо, что учебное заведение носит имя Пушкина. Нужно незамедлительно изменить это название, чтобы не формировался неправильный сигнал жителям, а также остальному миру.

"Здесь не место для дискуссии, потому что это, как и памятник, обозначает территорию империи. С этим надо покончить, и это не имеет никакого отношения к тому, как мы оцениваем литературные произведения Пушкина. Это может решать каждый индивидуально, но на национальном уровне у нас должны быть единая позиция и действия", — говорит Цилинскис.

Пушкинский лицей находится в Риге на улице Саркандаугавас 22.

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