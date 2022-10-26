Нацобъединение отложило принятие решения о распределении депутатских должностей до следующей недели

Собрание депутатов, избранных в 14-й Сейм от Национального объединения, на котором планировалось принять решение о желаемом распределении должностей, перенесено на понедельник, 31 октября, сообщил депутат объединения Угис Митревиц.

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Ожидается, что встреча состоится в первой половине дня.

В среду состоялось только собрание новоизбранных депутатов фракции, на котором обсуждалось лишь то, что нужно знать, приступая к работе в парламенте, рассказал Митревиц.

Как сообщалось, депутаты, избранные в 14-й Сейм от национального объединения, планировали встретиться сегодня, чтобы обсудить желаемое распределение должностей в парламенте нового созыва, в том числе в президиуме Сейма и министерствах.