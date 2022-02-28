Нацобъединение предлагает перевести образование только на латышский язык уже с сентября

Национальное объединение (НО) выступает за введение обучения в школах только на латышском языке со следующего учебного года, или с сентября 2022 года, сообщили представители партии.

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НО представило пакет законопроектов для сплочения общества и укрепления латышского языка как единственного государственного языка в сфере образования и на рынке труда. Среди прочего, предложения также предусматривают, что учебные программы в государственных университетах, которые будут проводиться на официальных языках Европейского Союза (ЕС), также должны преподаваться и на государственном языке. Кроме того, внесены поправки, запрещающие требование владения иностранным языком в объявлениях о вакансиях и договорах, если это необходимо для общения с постоянными жителями Латвии.

"Сейчас, когда весь мир живет войной на Украине, важно не только помочь Украине морально и практически, но и укрепить Латвию как национальное и сплоченное государство. Наша государственность основана на единственном государственном языке, и сейчас подходящий момент для решительных шагов", — отмечает председатель НО Райвис Дзинтарс.

Одно из предложений предусматривает переход школ меньшинств к обучению полностью на латышском языке с сентября этого года. По данным НО, в настоящее время на госязыке проходит 50%-80% учебного процесса в основных школах меньшинств и весь учебный процесс в средних школах, при сохранении возможности для учеников изучать языки, литературу и связанные с историей и культурой предметы на родном языке.

НО предлагает полный переход на латышское образование на уровне основного и среднего образования с 2022/2023 учебного года. По мнению партии, переход до сих пор облегчал процесс интеграции, обеспечивая каждому ребенку равные возможности для получения качественного образования и конкурентоспособности на рынке труда.

Как сообщалось, министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) в видеообращении на Facebook подчеркнула, что сейчас как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии — государственный язык, обеспечивая право на равное качественное образование всем дети, проживающим в Латвии, на едином государственном языке.