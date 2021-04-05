Нацобъединение предлагает штрафовать за демонстрацию советской и нацистской военной техники
Foto: Valsts policija

Депутаты национального объединения Visu Latvijai!-TБ/ДННЛ предлагают ввести штрафы за публичную демонстрацию военной техники тоталитарных режимов в течение более 30 дней, если это происходит за пределами музеев.

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Законопроект в Сейм внесли депутаты Нацобъединения Эдвинс Шноре, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Александрс Кирштейнс и Рихардс Колс.

Депутаты пояснили, что цель поправок к Административному кодексу - демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков во время СССР.

За публичную демонстрацию военной техники бывшего СССР и нацистской Германии вне музеев и дольше 30 дней предлагается ввести административные штрафы. Наказания могут быть следующими: предупреждение или штраф до 350 евро для физического лица, предупреждение или штраф до 2900 евро для юридического лица.

Как уже сообщалось, 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, служившая памятником советским воинам. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мемориал был открыт в 1976 году и посвящен героям СССР, павшим при освобождении Екабпилса от немецких войск во время Второй мировой войны. Следственный Комитет России также возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

При этом бывший мэр Крустпилсского края от Национального объединения (2013-2014) и член правления Латышского общества Екабпилса Гундарс Калве косвенно подтвердил изданию Neatkarīgā, что он связан с исчезновением пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе, и она может находиться на дне Даугавы.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Екабпилс Райвис Дзинтарс Сейм СССР Эдвин Шноре Янис Домбрава Янис Иесалниекс
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