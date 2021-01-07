Нацобъединение предлагает закрепить в Сатверсме модель семьи как союза мужчины и женщины

Национальное объединение подало на рассмотрение Сейма законопроект, предусматривающий изменение Конституции (Сатверсме) Латвии. Согласно замыслу партии, следует переписать статью 110 Сатверсме, конституционно закрепив в основном законе страны понятие семьи.

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Как пояснили Delfi в Нацблоке, "существуют ценности, которые на протяжении сотен лет были особо близки и даже священны для нашего народа и его культуры".

"Одна из таких ценностей — понимание семьи, основу которой создают отец и мать — мужчина и женщина — и их дети. До сих пор такое понимание казалось самим собой разумеющимся, однако в связи с решением Конституционного суда это подвергается сомнению. Чтобы не продолжались различные интерпретации статьи 110 Сатверсме, понятие семьи следует прописать более детально уже в самой Конституции, сделать его максимально четким и недвусмысленным", — считают представители Национального объединения.

Авторы законопроекта предлагают прописать в Конституции, что "государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, которая основана на браке, кровном родстве или адопции, включая права расти в семье, основу которой составляют мать (женщина) и отец (мужчина)".

Напомним, что недавно в Латвии однополая семья, выигравшая в Конституционном суде дело о присвоении отпуска по рождению ребенка партнерше матери, получила подтверждение выплаты соответствующего пособия. Таким образом, государство выполнило часть решения суда Сатверсме.

В Конституционный суд обратилась Эвита Гоша, чья партнерша родила ребенка, а она не смогла получить полагающийся десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу. В ноябре суд признал, что женщина имела право на этот отпуск и соответствующее пособие.

Гоша в социальных сетях сообщила, что семья получила подтверждение о выплате пособия.

"Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправится в отпуск согласно первой части 155 статьи Закона о труде", — пишет Гоша.

Таким образом, выполнена часть решения суда. Вторая часть заключается в том, что государство должно разработать систему юридической защиты семей однополых партнеров. Сейму дано время до середины 2022 года.