Нацобъединение предложило перевести всю начальную школу на латышский язык обучения

Коалиционное Национальное объединение разработало поправки к Закону "Об образовании", которые предусматривают, что программы образования для нацменьшинств осуществляются только на государственном языке.

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Сейчас Закон "Об образовании" предусматривает, что в 1-6-х классах школ нацменьшинств на латышском языке осваивается 50% учебного материала, в 7-9-х классах — не менее 80%, включая иностранные языки.

Нацобъединение инициирует поправки, предусматривающие, что с 1-го по 9-й класс весь учебный материал — на 100% — осваивается на латышском языке.

Одновременно предложение Нацобъединения предусматривает, что до 1 июля Кабинет министров должен разработать правила с конкретным планом перехода на обучение только на госязыке на всех уровнях основного образования в образовательных учреждениях, финансируемых государством и самоуправлениями.

Нацобъединение указывает, что 2 апреля 2018 года вступили в силу поправки к Закону об образовании и Закону о всеобщем образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение на государственном языке в государственных, муниципальных и частных учебных учреждениях этапов основного и среднего образования. Правящее Национальное объединение признает, что переход был успешно завершен в 2021/2022 учебном году обеспечение учебного процесса на латышском языке в начальных школах в объеме от 50% до 80%, а в средних школах в полном объеме при сохранении возможности для учащихся, представляющих нацменьшинства изучать свой язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историю, на родном языке. Централизованные экзамены для 9-х и 12-х классов уже проводятся только на латышском языке.

"Так как в 2021/2022 учебном году был успешно завершен упомянутый выше поэтапный переход на обучение на государственном языке в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в указанном объеме, мы призываем сделать следующий шаг в этом процессе, и обеспечить освоение образовательных программ нацменьшинств в 1-9-х классах на государственном языке не менее чем в 100%-м объеме, включая иностранные языки в государственных, муниципальных и частных учебных учреждениях этапов основного и среднего образования", — призывает Нацобъединение.

Политическая сила считает, что изменения в законе будут способствовать овладению и использованию государственного языка в рамках базового образования, повысят конкурентоспособность представителей нацменьшинств на латвийском рынке труда и будут способствовать интеграционным процессам в латвийском обществе.

Национальное объединение не впервые выступает с такими инициативами с начала военного вторжения России в Украину. 3 марта этого года Сейм отклонил законопроекты Национального объединения, предусматривающие перевод обучения в школах нацменьшинств полностью на латышский язык уже с 1 сентября 2022 года.

Правящая коалиция, отклонив предложение Нацобъединения, пришла к компромиссу — переход на образование только на латышском языке будет осуществлен в течение шестилетнего периода.

Тогда премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") указал на необходимость укрепления сплоченности и единства общества, что можно достичь, обеспечив образовательный процесс только на государственном языке. По словам премьер-министра, в течение шестилетнего периода планируется добиться того, чтобы дети и молодежь не разделялись по родному языку.

Большинство коалиции поддержало предложение Министерства образования и науки о постепенном переходе на обучение на государственном языке в течение шести лет. Первые изменения запланированы на 2023/2024 учебный год. "Нам не нужно разделять детей. Это важно для укрепления страны", — подчеркнул Кариньш.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") сообщила, что Министерство образования и науки подготовит конкретные законопроекты и поправки к правилам Кабинета министров, чтобы отказаться от программ меньшинств в образовательном процессе.

Однако министр подчеркнул, что в образовательном процессе будут сохранены модули, в рамках которых можно будет изучать язык, культуру и географию национальных меньшинств.