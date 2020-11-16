Нацобъединение предложило выйти на факельное шествие удаленно

Национальное объединение VL-TB/LNNK предложило устроить факельное шествие 18 ноября удаленно, прислав заинтересованным свое видео. Об этом агентству LETA сообщила представитель Нацблока Лайма Мелкина.

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"Из года в год вечером в государственный праздник тысячи людей участвуют в ярком факельном шествии. И хотя сейчас обстоятельства не позволяют нам собраться плечом к плечу, общность и желание сказать "спасибо" тем, кто создал нашу страну, никто не отнимет", — заявил председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Нацблок призвал всех снять видео с зажженным фонарем или свечой в руке — одному или с близкими, возле дома или в любом другом месте. Снимать можно на мобильный телефон. Можно снимать без звука, а можно сказать какое-нибудь поздравление Латвии. Эти видео можно прислать партии, и они будут смонтированы в один фильм, чтобы "создать ощущение факельного шествия".

Фильм и отдельные видео будут доступны в социальных сетях и других местах.