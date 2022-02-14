Нацобъединение призывает Левитса не провозглашать закон о выплате компенсаций еврейской общине

Фракция Национального объединения в Сейме обратилась к президенту страны Эгилу Левитсу с просьбой не провозглашать закон о выплате государством добровольной компенсации в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии за имущество, утраченное в годы Холокоста.

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Возмещение планируется выплачивать в период с 2023 по 2032 год — по 4 млн евро ежегодно.

"У этого закона нет никакой связи с справедливостью или доброй волей, поскольку он свидетельствует о том, что страдания одного народа ценятся выше, чем страдания других народов, в том числе и латышей", — подчеркивает председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс.

"Более того, этой компенсацией Латвия берет на себя ответственность за преступления, совершенные двумя преступными режимами, а это неприемлемо", — считает лидер Нацобъединения.

В письме президенту Нацобъединение указывает, что после восстановления независимости как отдельные лица, так и общественные и религиозные организации в течение нескольких лет имели возможность заявить о своих правах собственности, а денационализация была завершена несколько лет назад. Учитывая, что государство предоставило законную возможность восстановить права собственности в течение определенного периода времени, оснований для выплаты компенсации из государственного бюджета сейчас нет, считает объединение. Также политики считают, что это создает опасный прецедент — создастся впечатление, что можно пересмотреть восстановление прав собственности.

Национальное объединение указывает, что Латвийское государство не может нести ответственность за Холокост и ущерб, причиненный еврейской общине незаконными действиями нацистского и коммунистического режимов во время оккупации Советского Союза и нацистской Германии. По мнению партии, недопустимо, чтобы, выплачивая компенсацию Латвийской еврейской общине, государство фактически брало на себя ответственность за то, что сделали другие режимы.

"Наконец, закон признает, что только одна община в Латвии пострадала от преступлений, совершенных нацистской Германией и Советским Союзом", — возмущается несправедливость в адрес других этнических групп Нацобъединение.

Законопроект о выплате компенсаций еврейской общине разработала парламентская Финансово-бюджетная комиссия. Цель принятия законопроекта — оказать финансовую поддержку Латвийской еврейской общине, возместив часть кадастровой стоимости имущества, не возвращенного в процессе денационализации.

До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста. Латвийские еврейские религиозные организации строили и приобретали имущество, и оно принадлежало им до 17 июня 1940 года.

Вернуть эту недвижимость в собственность в процессе денационализации члены еврейской общины не смогли. Семьи владельцев недвижимости были уничтожены во время Холокоста, а позже подверглись репрессиям тоталитарного коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту говорится, что во время оккупации нацистской Германией в период с 1941 по 1945 год в Латвии были убиты примерно 75 000 евреев или примерно 90% членов довоенной еврейской общины страны. Это было тяжелейшее преступление против человечности, когда-либо происходившее на территории Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Общие убытки, которые понесла еврейская община из-за невозможности вернуть в процессе денационализации объекты недвижимости, незаконно отчужденные в период советской оккупации, составляют 47 809 102 евро. Такие расчеты сделаны исходя из списка объектов недвижимости, принадлежащих еврейской общине на 16 июня 1940 года, и на основании кадастровой стоимости имущества на 31 декабря 2018 года.