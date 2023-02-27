Над Ригой пролетят военные самолеты союзных стран

В понедельник, 27 февраля, днем над Ригой и Курземским регионом состоится облет военных самолетов союзных стран, сообщили агентству LETA в Военно-воздушных силах Латвии.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Армия призывает жителей сохранять спокойствие и с пониманием относиться к облетам.
Šodien, 27. februārī, virs Rīgas un Kurzemes reģiona notiks sabiedroto valstu gaisa kuģu zemais pārlidojums, kas var radīt paaugstinātu troksni. pic.twitter.com/I0e0q0A7hB— NBS (@Latvijas_armija) February 27, 2023
24 февраля во второй половине дня над Ригой также состоялся облет самолетов союзных стран.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.