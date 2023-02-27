Над Ригой пролетят военные самолеты союзных стран
Foto: F64

В понедельник, 27 февраля, днем над Ригой и Курземским регионом состоится облет военных самолетов союзных стран, сообщили агентству LETA в Военно-воздушных силах Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Армия призывает жителей сохранять спокойствие и с пониманием относиться к облетам.

24 февраля во второй половине дня над Ригой также состоялся облет самолетов союзных стран.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми