Над Ригой пролетят военные самолеты союзных стран

В понедельник, 27 февраля, днем над Ригой и Курземским регионом состоится облет военных самолетов союзных стран, сообщили агентству LETA в Военно-воздушных силах Латвии.

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Армия призывает жителей сохранять спокойствие и с пониманием относиться к облетам.

Šodien, 27. februārī, virs Rīgas un Kurzemes reģiona notiks sabiedroto valstu gaisa kuģu zemais pārlidojums, kas var radīt paaugstinātu troksni. pic.twitter.com/I0e0q0A7hB — NBS (@Latvijas_armija) February 27, 2023

24 февраля во второй половине дня над Ригой также состоялся облет самолетов союзных стран.