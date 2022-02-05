Наибольший уровень заболеваемости Covid-19 - в Елгаве, Кекавском и Марупском краях

В Елгаве, а также в Кекавском и Марупском краях кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней превысила 9000 случаев на 100 000 жителей. Таковы данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPКC).

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В свою очередь, лимит в 7000 случаев на 100 000 жителей превышен в Адажском, Олайнском, Рижском и Ропажском краях.

Кумулятивная заболеваемость за две недели в Латвии увеличилась до 5920,2 случая на 100 000 жителей. Помимо упомянутых самоуправлений, уровень заболеваемости Covid-19 выше, чем в среднем по стране, наблюдается в Даугавпилсском, Саласпилсском, Бауском, Елгавском и Сигулдском краях.

Уровень заболеваемости ниже 2000 случаев на 100 000 жителей в настоящее время ограничивается краем Варакляны.

Двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, который позволяет проводить сравнения между районами с разным населением и не указывает на конкретную заболеваемость.

Из 10 501 случая заражения Covid-19, выявленного за минувшие сутки (4 февраля) в целом по Латвии, 37% (3885) зарегистрированы в Риге.

В пятницу в Даугавпилсе выявлено 570 новых случаев, в Елгаве - 483, в Лиепае - 337, в Огрском крае - 325, в Кекавском крае - 283, в Марупском крае - 270, в Тукумском крае - 250, в Елгавском крае - 226, в Юрмале - 218, в ряде других муниципалитетов новых случаев заболевших Covid-19 зафиксировано меньше.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 43 573. В Даугавпилсе - 5615 случаев, в Елгаве - 4982, в Огрском крае - 3165, в Марупском крае - 3014, в Бауском крае - 2841, в Лиепае - 2744, в Кекавском крае - 2712, в Юрмале. - 2545, в Валмиерском крае - 2494.

Что касается возрастных показателей заболевших коронавирусом, выявленных за предыдущий день, то 2134 случая зафиксировано у людей в возрасте от 10 до 19 лет, 2115 случаев — в возрасте от 30 до 39 лет, 1585 — в возрасте от 40 до 49 лет, в других возрастных группах эти показатели ниже.

За последние две недели наибольшее количество заболевших приходится на школьный возраст от десяти до 19 лет — 24 923 человека.