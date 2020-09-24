Найден самый осторожный латвиец: один человек сделал тест на коронавирус 28 раз

Максимальное число текстов, которое в Латвии делал один человек — 28, рассказали порталу Delfi в Национальной службе здоровья.

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Хотя по по одному разу тест на Covid-19 делали 202 167 человек, а 38 400 человек делали тест больше одного раза. Один человек сделал его целых 28 раз, а еще по одному человеку делали его 22, 20, 19 и 17 раз. Четыре человека делали анализ 18, 15 и 14 раз, семь человек — 16 раз, 18 человек — 13 раз, 22 человека — 12 раз, 36 человек — 11 раз.

Чем меньше число повторных тестов, тем большее количество человек его делали. Например, 55 человек сделали тест 10 раз, 90 человек — девять раз, 127 человек — восемь раз. Больше всего тех, кто сделал тест дважды — 27 785 человек.

Всего к 23 сентября было сделано 301 818 тестов.