Найден способ ускорить строительство забора на границе с Беларусью

Госкомпания Valsts nekustamie īpašumi вместе с другими структурами, ответственными за строительство забора на латвийско-белорусской границе, придумали несколько решений, который позволят ускорить строительство.

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С учетом обстановки с безопасностью в регионе пересмотрен приоритет работ. Приоритетом летнего строительного сезона будет строительство еще 63,9 километра забора, который должен стать достаточным физическим препятствием для нелегальных мигрантов, дающим пограничникам время предотвратить их попадание в Латвию.

Пока что построено только 78% запланированного забора. Его планируют закончить к осени, а всю инфраструктуру — до конца года. Помимо этого будет вырублен лес на полосе длиной 30,47 км и сформированы патрули вдоль рек на участке длиной 28,77 км. После этого будет построено шесть связных башен и дороги к ним.

Проектом занимается компания Citrus Solutions, которая собирается привлекать подрядчиков, в том числе строительные компании из Латгале. Сейчас в проекте участвуют 130 человек, этого достаточно, чтобы вести строительные работы везде, где уже вырублен лес.

Полная длина забора будет 173 км. Первый этап (85,9 км) должен быть закончен до осени 2023 года, второй этап (63,9 км) и третий этап (16,7 км и башни) — к концу 2024 года. Первые два этапа будут стоить 102,7 миллиона евро, третий этап — около 3,6 миллиона. Будут использованы в том числе деньги еврофондов.