Наказание за нарушение этики: Гобземс лишен права участвовать в одном заседании Сейма
Foto: LETA

Сейм большинством голосов одобрил наказание депутата Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") за нарушение этики. Парламентария осудили за то, что в видеоролике в соцсетях он призвал жителей носить на одежде желтые шестиконечные звезды — "как символ свободы" — в знак несогласия с политикой вакцинации от Covid-19. В нацистской Германии в годы Холокоста желтая звезда была опознавательным знаком евреев.

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Совет еврейских общин Латвии заявил, что считает действия депутата Гобземса и его сторонников абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям дала оценку поведению депутата, предложив отстранить Алдиса Гобземса от участия в одном парламентском заседании. Сейм одобрил это решение.

Но, вероятно, в ближайшее время Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям придется вновь рассматривать вопрос об исключении Гобземса из Сейма еще на несколько заседаний. Как сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение), отдельные парламентские фракции подадут соответствующее прошение в комиссию. Поводом стало то, что Гобземс отказался в четверг, 2 сентября, представить негативный результат теста на Covid-19 в Сейме. По этой причине первое очное за почти полтора года заседание Сейма было сорвано, депутаты были вынуждены вновь перейти на удаленный режим работы.

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