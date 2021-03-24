Наличие Covid-тестов на сухопутной границе проверяют выборочно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

При пересечении границы Латвии, как воздушной, так и сухопутной, надо показать негативный результат теста на Covid-19. Для пассажиров самолетов требования довольно жесткие, а на дороге при въезде в Латвию наличие теста проверяют в выборочном порядке, пишет портал rus.lsm.lv.

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По словам представителя Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса, после разрешение на полеты в третьи страны ни в одном случае не было констатировано, что человек заболел. Требования строгие, а попасть на борт без отрицательного результата анализа на Covid-19 невозможно. При проверке соблюдения требований нарушения не были выявлены.

Одновременно на сухопутных границах проверки осуществляются в выборочном порядке. С 1 января проверено около 100 тыс. прибывших в Латвию частных лиц.

"Вблизи границы были проверены электронные анкеты у 96 950 человек, из которых у 1442 их не было", — сообщила представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

О том, насколько большая доля проверенных пассажиров, информации нет.

Соблюдают ли приезжие самоизоляцию, проверяет Госполиция. На данный момент стражи порядка наблюдают примерно за 22 тыс. человек, заполнившими электронные анкеты при въезде в Латвию.

"Проконтролировать каждого, кто должен находиться в самоизоляции, нельзя, будем реалистами", — признал начальник Главного управления Полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.

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