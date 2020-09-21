Налог для получателей гонораров хотят рассчитывать в зависимости от оборота

В понедельник, 21 сентября, Министерство финансов на заседании одной из подкомиссий Сейма познакомило депутатов с новой редакцией проекта, касающегося социальных взносов с получателей гонораров в Латвии. В частности, оговорено, что получателям гонораров нужно будет платить налоги с оборота, а не фиксированную ежемесячную плату, а срок вступления правил в силу перенесен на 1 июля 2021 года.

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При этом особого налогового режима не предусмотрено: если хозяйственная деятельность не зарегистрирована, то гонорары, получаемые по договору, облагаются подоходным налогом и обязательными взносами государственного социального страхования (VSAOI).

Если хозяйственная деятельность не зарегистрирована, то получатель гонораров может выбрать из двух вариантов: или платить подоходный налог плюс VSAOI в общепринятом порядке, или же платить по упрощенной системе налога, которая в следующем году заменит нынешний налог для микропредприятий (MUN). Он включает в себя подоходный налог и VSAOI и рассчитывается в зависимости от размера оборота. Предложенная ставка - 25% на оборот до 20 000 евро в год и 40%, если оборот превышает 20 000 евро.

Как уже сообщалось, правительство, рассматривая изменения налогов в 2021 году, решило отложить вопрос отказа от режима авторских гонораров. В 2019 году авторские гонорары получали 39 006 человек.