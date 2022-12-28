Налог на бездетность может существовать "негласно" — в виде льгот семьям с детьми, считает экономист

В будущем, с продолжением дискуссий вокруг возможного введения налога на бездетность, фактически такой налог может войти в жизнь латвийцев негласно — как ощутимые льготы для детных семей, заявил в эфире Латвийского радио эксперт банка SEB по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис, пишет портал rus.lsm.lv.

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Недавно прозвучавшее предложение министра регионального развития Мариса Спринджукса ("Объединенный список") ввести в Латвии налог на бездетность вызвало в обществе полемику.

По мнению Гайшпутиса, существования такого налога можно добиться,"зайдя с черного хода": предложив более ощутимые льготы людям с детьми.

"Конечно, такой налог нереален в ближайшие годы. Но с точки зрения поддержки социальных функций нам так или иначе следовало бы это сделать. Именно со стороны льгот. Потому, что так это проще сделать. Но в конце концов результат может быть такой же", — пояснил Гашпуйтис.