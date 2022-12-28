Налог на бездетность может существовать "негласно" — в виде льгот семьям с детьми, считает экономист
Foto: LETA

В будущем, с продолжением дискуссий вокруг возможного введения налога на бездетность, фактически такой налог может войти в жизнь латвийцев негласно — как ощутимые льготы для детных семей, заявил в эфире Латвийского радио эксперт банка SEB по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис, пишет портал rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Недавно прозвучавшее предложение министра регионального развития Мариса Спринджукса ("Объединенный список") ввести в Латвии налог на бездетность вызвало в обществе полемику.

По мнению Гайшпутиса, существования такого налога можно добиться,"зайдя с черного хода": предложив более ощутимые льготы людям с детьми.

"Конечно, такой налог нереален в ближайшие годы. Но с точки зрения поддержки социальных функций нам так или иначе следовало бы это сделать. Именно со стороны льгот. Потому, что так это проще сделать. Но в конце концов результат может быть такой же", — пояснил Гашпуйтис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае