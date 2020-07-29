Налог на недвижимость: Минюст предложил еще один вариант

Министерство юстиции предлагает установить необлагаемый минимум в 100 000 евро при уплате налога на недвижимость на каждого задекларированного жителя, заявил в интервью в передаче "900 секунд" телеканала TV3 министр юстиции Янис Борданс.

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По его словам, это будет распространяться также и на сдаваемое в наем жилье.

Например, если кадастровая стоимость объекта составляет 300 000 евро и задекларировано два человека, то необлагаемый минимум составит 200 000 евро, а налог будет уплачиваться с остатка, то есть со 100 000 евро. Выходит, что сумма налога при сниженном коэффициенте 0,2 составит около 10 000 евро.

Такой вариант предложен после оживленной дискуссии, которая прошла на прошлой неделе. Министр полагает, что коалиция поддержит предложение, поскольку других рациональных идей он не услышал.

Борданс также заметил, что предложенный вариант согласуется с нормой Сатверсме о праве на жилье, так как для 95% жителей сумма налога составит 0 евро.

В свою очередь простое снижение налога на недвижимость после введения новой кадастровой стоимости Борданс не считает подходящим решением.