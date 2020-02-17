Налоговая реформа: Коалиция обещает максимально справедливые условия для всех групп общества

Главная цель при планировании налоговых изменений - добиться максимально справедливых условий уплаты налогов для всех групп общества, сказал после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сообщил, что никаких конкретных договоренностей в коалиции пока не достигнуто, потому что еще неясно, в каком направлении двигаться в рамках реформы.

"Необходима широкая общественная дискуссия, а также мы ждем всестороннего анализа со стороны социальных партнеров, чтобы дальше в процессе переговоров найти оптимальный сценарий улучшений налоговой системы. Уже летом у нас должна быть ясность, какими могут быть потенциальные изменения с 2021 года", - сказал премьер, добавив, что на следующей неделе Минфин представит доклад о возможных налоговых изменениях.

Как сообщалось, Совет по фискальной дисциплине (СФД) считает, что в результате прежней налоговой реформы бюджетные поступления растут недостаточно быстро, поэтому увеличение налоговых поступлений является одним из важнейших критериев работы по улучшению налоговой системы.

Согласно оценке СФД, в 2018 году бюджет недополучил 245 млн евро, а в 2019 году почти 400 млн евро, что составляет соответственно 0,8% и 1,3% внутреннего валового продукта.

СФД предлагает четыре основных критерия улучшения налоговой системы - прирост налоговых поступлений в соотношении с ВВП, уменьшение налоговой нагрузки на рабочую силу и для групп с низкими доходами, отмена неэффективных льгот, обеспечение честной конкуренции между предприятиями, равенство в налоговых требованиях и равная социальная защита работающих.

СФД считает, что в краткосрочной перспективе нужно увеличить налоговую нагрузку в Латвии до 33-35% ВВП, среднесрочная цель - приблизить налоговую нагрузку к средней по ЕС (40,3% в 2018 году). Сейчас налоговая нагрузка в Латвии составляет 31,4% от ВВП.

Также СФД предлагает координировать налоговую систему с Литвой и Эстонией, переносить налоговое бремя с рабочей силы на капитал, продолжить меры по уменьшению числа работников микропредприятий, чтобы обеспечить людям равную социальную защиту.

В исследовании СФД о налоговой реформе 2018 года признается, что реформа имела позитивные аспекты - неизменные налоговые ставки в течение трех лет, выровненные налоговые ставки на капитал и прирост капитала, повышение прибыли предприятий. Но были и негативные моменты, в частности, уменьшение налоговых поступлений и несбывшиеся надежды об ускорении экономического развития.