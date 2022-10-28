Наметились более четкие очертания нового военного полигона в Латвии

После более тщательного изучения территории и обсуждения с союзниками по НАТО границы будущего нового военного полигона практически не изменились, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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В его северной части, расположенной в Айзкраукльском крае, будут находиться вспомогательная инфраструктура, вертолетная площадка, зоны боеприпасов и учебные территории, а в южной части (в Екабпилсском крае) — тренировочные площадки и стрельбища. Военная база будет расположена на севере ближе к железной дороге.

На вопрос издания, будет ли она находиться в Сеце, где вчера государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс встречался с местными жителями, в Минобороны ответили, что место назвать не могут, а экспертная группа еще работает над этим вопросом. Неизвестно также, где будет построен еще один мост через Даугаву. Развитие полигона планируется в несколько этапов. Вначале парламент должен принять закон, в котором подробно изложен процесс отчуждения собственности и другие вопросы, связанные с созданием полигона.

При оптимистичном сценарии закон может быть принят в конце этого года. Развитие полигона будет происходить синхронно с планом расширения боевой группы НАТО, а это, как и строительство полигона, не может осуществиться быстро.

Решения Мадридского саммита НАТО предусматривают увеличение подразделения уровня батальона, которое в настоящее время дислоцировано в Латвии, до уровня бригады.

По словам Гарисонса, для первого этапа развития полигона планируется использовать национальное финансирование, но "есть надежда, что мы сможем получить дополнительное довольно серьезное финансирование НАТО для строительства инфраструктуры". Начальная инфраструктура предусматривает создание полигона и тренировочных площадок, а также по крайней мере будут палатки для размещения военных, и только позже будут строиться казармы.