Нарколог: 95% зависимых начинали с марихуаны; сегодня она стала опаснее

Число ежедневных вызовов из-за передозировки наркотиков в Латвии увеличилось на треть, причем чаще всего медикам приходится спасать совсем молодых людей, чей возраст не превышает 24 лет. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Простыми словами" со ссылкой на данные Службы неотложной медицинской помощи рассказала нарколог и психиатр Рита Кузнецова.

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В Рижском центре психиатрии и наркологии пугающую тенденцию связывают с ростом популярности синтетических опиоидов. По словам Кузнецовой, в Латвии увеличилось число наркоманов, в том числе — "тяжелых". Доступность синтетических наркотиков приводит к тому, что люди таким нехитрым способом пытаются решать свои психологические проблемы.

Как отмечает нарколог, работу медиков затрудняют и привычки наркоманов употреблять целый коктейль веществ. Такие комбинации нередко заканчиваются смертью. Тем временем только в прошлом году в Рижском центре психиатрии и наркологии помогли свыше полутора тысячам пациентов.

Наркологи также обеспокоены употреблением марихуаны — по словам специалиста, этот считающийся "легким" наркотик сегодня может быть значительно опаснее, чем еще пять лет тому назад из-за различных химических примесей.

Кузнецова указала, что в случае передозировки пациенту критически важно оказать первую медицинскую помощь — до приезда "скорой" ее по-возможности должны оказать окружающие. Лечить же зависимость может только специалист. Среди пациентов часто встречается непринятие собственной зависимости.

"95% принимающих опиаты начинали с марихуаны. В этом мало романтики. Зависимые люди были всегда, но сейчас среди них больше молодежи. Употребляющие люди не только в подворотнях - они есть среди нас, но многие не понимают, что им нужна помощь", — рассказала нарколог.

За первые четыре месяца этого года от передозировки в Латвии скончались не менее четырех человек. Специалист добавила, что в стране увеличилось и количество пьющих людей: Латвия по-прежнему возглавляет европейские рейтинги. В среднем латвийцы выпивают больше 12 литров на взрослого человека в год.