Народ Латвии — это кто? В Цесисе открылся фестиваль общения Lampa — спорили жарко

Не подвел ли новый президент своих избирателей? Почему мы боимся говорить, что думаем? Как жить, когда каждый день может быть последним? Может ли искусственный интеллект заменить политиков? Как справиться с сегрегацией школ? Что лучше — "atkrievisko!" или "latvisko!"? В Цесисе открылся 9-й фестиваль общения Lampa, на котором можно проинтервьюировать министра обороны, призвать к ответу министра образования и станцевать под музыку мэра Риги.

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В этом году организаторы фестиваля Lampa призвали людей вырабатывать навык не только говорить и продвигать свою точку зрения, но и внимательно слушать других, уважая чужую позицию — сегодня это витально необходимо.

В программу фестиваля включено много интерактивных мероприятий. Например, предлагалось проинтервьюировать министра обороны Инару Мурниеце (сразу после скандала с закупкой продовольствия — смелое решение), записать инаугурационную речь президента (интересно, варианты примут в расчет?), сходить на "быстрое свидание" с действующим политиком…

В более, чем 300 дискуссия фестиваля все чаще обсуждается концепт "единой нации", запущенный когда-то министром Эдгаром Ринкевичем. Похоже, со сменой президента он снова набирает силу. К слову, сам Ринкевич намерен появиться во второй день фестиваля.

Могут ли простые люди влиять на политику страны?



Возможностей влиять — немного. Можно самим идти в политику. Можно подать инициативу на manabalss.lv — Латвия по этой части в лидерах Европы: около сотни инициатив в год, а голосует каждый четвертый житель Латвии. Но если инициатива не будет в тренде Сейма — не пройдет. В других странах многое решают прямыми референдумами, в Латвии после голосования о втором госязыке 2012 года такую возможность почти исключили… Получается, между выборами политики могут творить что хотят?

Foto: LAMPA

Член партии "Новое единство" Эдгар Ринкевич стал новым президентом Латвии, благодаря голосам оппозиционного Союза зеленых и крестьян. Вроде бы все по закону, но как быть с "серым кардиналом" Лембергом — из-за него еще недавно СЗК не взяли в коалицию? А теперь они снова хорошие — предлагается расширить коалицию? Кого-то волнует, что подумают избиратели? Такими вопросами задались участники дискуссии "Сами выбрали!" Как влиять на политические процессы".

По мнению главного редактора Delfi Филипса Ластовскиса, с точки зрения закона — все правильно, с морально-этической — скорее нет. Политолог Юрис Розенвальд считает, что все сложнее.

Во-первых, еще большой вопрос, насколько власть представляет свой народ, если 41% не пришел на выборы, из отданных голосов 28% не представлены в Сейме, а потом — около 40% не прошли в коалицию. Но такая уж система.

Если отдать власть народу — он может повести себя очень неразумно. Например, в порыве чувств проголосовать за Брекзит, а наутро начать гуглить, что такое Евросоюз и что он давал.

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"Люди голосуют не за решения, а за тенденции той или иной партии, — говорит Розенвальд. — Если перед следующими выборами партия может обосновать, почему так действовала — ее снова одобрят". Если, благодаря инициативам Ринкевича, Латвия ратифицирует Стамбульскую конвенцию — скорей всего, избиратель закроет глаза на Лемберга. Особенно если тот не сильно себя проявит за отчетный период.

Надо ли бояться чат GPT и других смарт-роботов?



Дигитальный руководитель агентства Wrong Артис Криловс считает, что люди боятся искусственного интеллекта (ИИ) не за то, за что надо. Они боятся, что он отнимет работу, в то время как в умелых руках он ее сильно облегчает — берет на себя огромные объемы рутины, на которую и раньше было жалко тратить время. А бояться надо того, что ИИ — порождение людей, а люди — разные. Например, в руках умелого злодея ИИ может породить настолько большие объемы фейковой информации, что за ней правда будет просматриваться с трудом и с фонариком.

Foto: LAMPA

Руководитель центра стратегической коммуникации НАТО (STRATCOM) Янис Сартс подтверждает, что работник с инструментом ИИ — как работник с экскаватором, в сравнении с работником с лопаткой.

"ИИ обучает человек — многое зависит от его установок и вложенных идей. Если вдруг Китай скажет, что у нас в основе всего идея победы коммунизма — их гаджеты с ИИ будут в таком ключе и действовать, устраняя все преграды…"

Доктор физико-математических наук Марцис Аузиньш успокоил: его практика показала, что на сегодня ИИ не справляется даже с задачками физики первого курса. При этом признал, что сюрпризы могут появиться в ближайшее время. По его мнению, особенно опасна иллюзия, что ИИ присущи какие-то человеческие чувства — нет, он может их только имитировать.

Готовы ли мы к переводу школ на латышский язык?



Один из самых горячих споров развернулся на тему перевода школ нацменьшинств на латышский язык. Ушедшая министр образования Анита Муйжниеце считает, что все сделала правильно: ждать, когда все будет готово — не перейти никогда. По ее сведениям, Конституционный суд все одобрит. Нынешняя министр образования Анда Чакша настаивает, что все идет по плану — всем помогут, всех поддержат.

Foto: LAMPA

Депутат Рижской думы и учитель латышского языка и литературы Ивета Ратиника сразу объявила, что она "не так оптимистична, как сидящие по бокам министры". По ее словам, "любую реформу можно сделать, если параллельно не идет еще пять… Когда после забастовки учителей сразу объявляется, что теперь будем все оптимизировать, что в Латвии слишком много педагогов и школ — кто захочет идти учиться на педагога?"

По представлению Ратиники, учитель не может работать в одиночку с классом в 30 человек, где уровень латышского разнится от нуля до десяти, да еще, в рамках новой политики, включено несколько учеников с ограниченными возможностями движения или расстройствами психики, а также иммигрантов.

А при этом надо продвигать новое содержание Skola-2030, в которое количество часов латышского языка сократили в пользу точных наук, при этом не предоставив учебных пособий. "Так мы скоро потеряем латышский язык и у латышских детей! — возмущается Ратиника. Она беспокоится, чтобы в результате такой реформы не получились отдельные латышская латышская школа и "еще какая-то латышская школа", куда латышские родители боятся отдавать своих детей.

Кого хотят "замолчать" жители Латвии?



В дискуссии "Свобода слова — кто ее ограничивает и что с этим делать?" политолог Ивета Кажока в очередной раз озвучила тревожные цифры: в октябре 2022 показал, что лишь 47% общества считают, что в Латвии можно безбоязненно выражать свои мысли. Среди русскоязычных этот процент совсем низкий — 23%.

Омбудсмен общественных электронных СМИ, профессор РСУ Анда Рожукалне подтвердила тревоги. Последних полтора года ей приходит множество заявлений с требованиями не разрешить выражать свое мнение таким-то или запретить иное мнение в принципе, покарать за сказанное, вырезать из опубликованного, подвергнуть уголовному преследованию таких-то журналистов… Пишут простые люди, пишут видные деятели и политики.

Часто подобные требования связаны с политическими и национальными вопросами, но не только — к пример, люди часто нетерпимы к темам сексуальности и морали. Доходит до того, что из уже опубликованных книг требуют вырезать слова, которые плохо звучат с позиции сегодня.

Foto: LAMPA

Профессора тревожит и тема усиления самоцензуры. "Это парадокс, чтобы остаться в профессии журналисты исключают из своих материалов альтернативные мнения, но реально это приводит к тому, что такой журналист не может дальше работать — он уже не журналист". В качестве примера Рожукалне приводит историю со сносом памятника. По ее мнению, в латышских медиа обсуждение этой темы было недостаточно разносторонним — не говорили про чувства другой стороны, культурную значимость памятника… "Мы боимся, а вдруг озвучивание другого мнения все изменит. Но это приведет к тому, что люди с другим мнением пропадут из нашего видения, но от этого они не исчезнут из нашей жизни".

Что такое "народ Латвии" и "единая нация"?



На обсуждение темы "Кто будет жить в Латвии?" пришли представители всех политических партий за исключением "Стабильности" (сообщили, что у них важные дела в Риге). Выяснилось, что представление о "народе Латвии" все понимают по-разному. Для Яниса Грасберга (Нацобъединение) это понятие сразу трансформируется "в вопрос, что такое латыш?" Может ли этнический русский стать латышом, политик не уточнил.

Foto: LAMPA

Другой депутат Андрей Юдин (Новое единство) пожаловался, что он не раз призывал разрешить всем, кто хорошо владеет языком и любит Латвию, стать латышами — ему отвечали: "Морковка — это морковка, а картошка — это картошка…" Тогда он решил сам называть себя латышом, без разрешения. А народ Латвии — понятие юридическое, это ее граждане, независимо от происхождения и убеждений.

Эдгар Таварс (Объединенный список) считает народом всех, кто живет в Латвии, считают ее родиной, любят, уважают культуру и язык. Арманс Краузе (Союз зеленых и крестьян) все же считает частю народа и ту, что "смотрит на Восток и пропутинская". Айнарс Шлесерс ("Латвия — на первом месте") призвал не делить народ на правильный и неправильный.

"Нам надо не забывать, что мы исчезаем: в год 15 тысяч рождается, а 30 тысяч умирает". Рецепт выживания Щлесерс видит в "натуральных семьях" — союзах мужчин и женщин, в которых рождаются дети. В его представлении иного не дано.

Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) считает народом Латвии всех, что чувствует свою принадлежность к этой стране. "Не важно, Берзиньши они или Юдины!" Политик выступает за включающий концепт "единой нации" и смотрит на ситуацию с "осторожным оптимизмом". В этом смысле он не считает правильным призыв Лианы Ланги — atkrievisko! — он разделяющий. Политики сошлись во мнении, что Latvisko! Работало бы куда лучше. При этом Шлесерс предлагает все же не давить на пожилых людей.

Сегодня фестиваль продолжится. Программа 10 июня - здесь. Кульминация фестиваля - традиционное шоу "Прожарка политиков", в котором четыре комика подвергнут сеансу иронии и сарказма четырех политиков - министров образования Анду Чакшу и земледелия Дидзиса Шмитса, а также бывшего министра благосостояния Рамону Петравичу и депутата Хосама Абу Мери.