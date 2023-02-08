Нарушения агитации и автомобиль без техосмотра. Девять депутатов Сейма получили административные наказания

С момента первого заседания 14-го Сейма в ноябре прошлого года по январь этого года к административной ответственности привлечено девять депутатов, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма.

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Отчет о нарушениях подготовила Комиссия по мандатам, этике и заявлениям на основании информации, предоставленной Информационным центром Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно данным Информационного центра МВД из Регистра наказаний, к административной ответственности за использование в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего технический осмотр в определенный срок, привлечены депутаты Сейма Артурс Бутанс (Национальное объединение) и Линда Матисоне ("Объединенный список").

В свою очередь, Эдгарс Таварс ("Объединенный список") был административно наказан за нарушение правил дорожного движения, если оно совершено в местах, обозначенных дорожными знаками "Начало населенного пункта" или "Жилая зона".

К административной ответственности также была привлечена депутат Инга Берзиня ("Новое Единство") — за нарушение порядка предвыборной агитации или несоблюдение определенных ограничений для предвыборной агитации.

Тем временем, Глории Гревцовой ("Стабильность!") было высказано предупреждение за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов.

За нарушение ограничений и запретов, установленных для государственных должностных лиц, а также за выполнение функций государственного должностного лица в ситуации конфликта, административная ответственность была применена к депутату Угису Ротбергсу ("Новое Единство").

Депутат Янис Скрастиньш ("Новое Единство") был административно наказан за предоставление в декларации государственного должностного лица заведомо ложных данных об имуществе, сделках, финансовых инструментах, долговых обязательствах, кредитах, наличных и безналичных сбережениях или других доходах, превышающих 20 минимальных месячных зарплат, или за не предоставление декларации государственного должностного лица после предупреждения госучреждения, которое вправе требовать предоставления такой декларации.

Депутаты Линда Лиепиня и Айнарс Шлесерс (оба состоят в партии "Латвия на первом месте") привлечены к административной ответственности за несоблюдение установленных ограничений изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина, или ограничений на собрания, а также за несоблюдение требований по обеспечению торговли или других хозяйственных услуг. Административная ответственность также была применена к Шлесерсу за нарушение установленного порядка организации собраний, шествий и пикетов.

Отчет Комиссии по мандатам еще предстоит рассмотреть на заседании Сейма.