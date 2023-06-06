"Наши мужчины "не болеют" — визит к врачу тянут до последнего". Эксперт о высокой смертности в Латвии

Уровень смертности в Латвии — второй самый высокий среди всех стран-участниц Европейского союза. Это следует из данных, обобщенных Организацией экономического сотрудничества и развития за 2021 год. Впрочем, этот показатель можно было бы улучшить, если бы сами латвийцы более ответственно относились к собственному здоровью, считает лектор Рижского университета им. Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

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Как отметила специалист в эфире телеканала TV24, в Латвии уже на протяжении многих лет врачи активно информируют жителей о программах бесплатных профилактических скринингов и обследований для людей определенных возрастных групп. Однако латвийцы далеко не всегда пользуются этими возможностями.

"Я посмотрела [статистику], Латвия действительно в самом конце, с самыми высокими показателями смертности. Впрочем, как и остальные пост-социалистические страны. Мы жертвуем здоровьем, живем ради других целей", — отметила Метла-Розентале.

Она также добавила, что визитов к врачам в Латвии особенно избегают мужчины.

"В Латвии мужчины вообще "не болеют". Хорошим тоном считается тянуть до последнего — пока терпимо, к врачу не идти. Я надеюсь, что среди молодых людей такого отношения [к своему здоровью] уже нет", — сказала лектор.

По ее словам, причины проблемы очевидны — это и недоверие к системе здравоохранения, и ее относительная недоступность из-за больших очередей, и экономическая ситуация.