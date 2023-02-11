Наступление метеорологической весны зарегистрировано на семи наблюдательных станциях в Курземе
Foto: F64

На данный момент начало метеорологической весны зарегистрировано на семи из восьми станций наблюдения в Курземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Колке, Лиепае, Мерсрагсе, Павилосте, Руцаве, Стенде и Вентспилсе суббота стала пятым днем подряд со средней температурой выше нуля.

На некоторых наблюдательных станциях в западной и центральной части страны, в том числе в Риге, метеовесна ориентировочно началась 10 февраля, но подтвердить ее можно будет только по прошествии пяти дней со средней плюсовой температурой воздуха.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, на следующей неделе в Латвии будет мало осадков, солнце будет светить часто. В самые холодные ночи температура воздуха в восточных районах, где сохранится снежный покров, понизится до -5..-10 градусов, а в самые солнечные и теплые дни местами в Курземе столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

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