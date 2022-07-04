Названо вещество, обнаруженное в воде возле городского пляжа на Кипсале

Инспекция здравоохранения получила результаты анализов проб воды на Кипсальском пляже, где на прошлой неделе жители заметили странные пятна на воде. Выяснилось, что каким-то образом в воду проникло пищевое масло. Оно не представляет никакой опасности для купальщиков и уже полностью растворилось. Об этом сообщила служба новостей LR-4, пишет портал Rus.LSM.lv.

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Как сообщает источник, Рижская дума готовится снять предупреждения о возможной опасности — купаться на Кипсале можно.

Результаты анализа проб воды Службе новостей LR-4 прокомментировал представитель Инспекции здравоохранения Руслан Луценко.

"Наши результаты пришли — они хорошие, там нет инфекции по микробиологическим показателям, купаться можно, — сообщил он. — Мне переслали из Рижской думы ответ Госслужбы окружающей среды — ее инспекторы отбирали образцы, когда появились жалобы людей 29 июня. Они констатировали, что это пищевой жир. Масло! Возможно, из ливневой канализации. Кто-то, может быть, туда его вылил, а когда был сильный дождь, его, вероятно, вымыло оттуда за счет того, что ливневая канализация переполнилась".

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Служба окружающей среды распространила призыв воздерживаться от купания на Кипсале из-за появления в воде неизвестного вещества.