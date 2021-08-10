Названы самые замусоренные морские пляжи в Латвии
Foto: Aculiecinieka foto

Экспедиция "Мое море" самым грязным пляжем Латвии признала пляж Каросты в Лиепае, а самым чистым — пляж Абрагциемса, сообщает LETA.

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Во время экспедиции на взморье были в среднем обнаружены 266 единиц мусора. Это антирекорд по чистоте пляжей Латвии. В Каросте на 100 метров пляжа приходились 1587 единиц мусора. Затем идет Даугавгривский пляж с 976 единицами мусора, лиепайский центральный пляж с 682 единицами и Вецаки с 591 единицей мусора на 100 метров. Два популярных пляжа Юрмалы — Майори и Лиелупе, — тоже в анти-лидерах по чистоте с более чем 300 единицами мусора.

Самый чистый пляж был в Абрагциемсе — 48 единиц мусора на 100 метров, затем идет Мазирбе и Микельторнис с 59 единицами. Согласно нормам ЕС, чтобы оценивать ситуацию на пляже как хорошую, количество мусора не должно превышать 20 единиц на 100 метров.

29% мусора на пляжах составляет трудно идентифицируемый пластмассовый мусор, 12% мусора — пластиковые пакеты. Количество пластмассового мусора на пляжах растет — если 10 лет назад на пластмассу приходилось 50% мусора, то в этом году это было 66%.

Руководитель кампании "Мое море" Янис Улме считает, что частично рост мусора можно объяснить ростом использование одноразовой пластмассы в последние два сезона. "Однако это нельзя считать оправданием безразличию", — заявил Улме.

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