Названы виды деятельности, при которых латвийцы чаще всего заражаются Covid-19

Итоги тестирования на Covid-19 в рамках прошлой недели показали, что у 53% пациентов не удается выявить источник заболевания коронавирусом, рассказал на пресс-конференции директор Департамента анализа рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Также наблюдается рост числа случаев инфицирования детей в возрасте от 10 до 14 лет, особенно в возрастной группе 11-12 лет. Перевощиков отметил, что приведенные им данные являются предварительными, и сегодня SPKC проводит углубленный анализ по возрастным группам заболевших Covid-19 латвийцев.

Среди тех, у кого удалось выяснить источник заражения (47% от общего числа новых пациентов за неделю), большинство (38%) были инфицированы другим членом семьи. На втором месте по опасности (19%) — контакты на рабочем месте.

При этом значительно выросло число случаев, когда человек заражается в медучреждении — если на первой неделе ноября на эту причину приходилось 13,5% новых случаев, то сейчас показатель вырос до 17%. В общеобразовательных учреждениях инфицировались 9% от общего числа известных сейчас медикам пациентов.

6% инфицировались в центрах соцухода, 2,2% — на частных мероприятиях, 0,9% — в местах отдыха и развлечений, 0,5% — на культурных и религиозных мероприятиях, 0,2% — на связанных с образованием мероприятиях, 0,2% — на спортивных мероприятиях.