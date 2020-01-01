Не бойтесь мечтать, но делайте это с умом. О чем говорил президент Левитс в Новогоднюю ночь

Жители Латвии не должны бояться мечтать, но делать это нужно с умом, чтобы двигаться к исполнению своих желаний и приносить пользу всему обществу, заявил президент Эгил Левитс в своем новогоднем обращении к латвийцам.

Левитс призвал мечтать с умом, чтобы найти ответы на главные вопросы 21-го века, например, предложить новую экономическую модель, где погоня за потреблением не будет ценностью. По его словам, это означает новое поведение потребителей, другие социальные отношения, новые ежедневные привычки как для каждого лично, так и для государств и глобальных игроков.

Президент отметил, что развитие технологий является положительной тенденцией, однако необходимо бороться с побочными эффектами этого развития и манипуляциями, которые ставят под угрозу частную жизнь и свободу человека.

Левитс пожелал жителям Латвии уверенности в собственных силах, способности достигать целей и осуществлять свои мечты.

Глава государства напомнил о том, что было достигнуто за три десятилетия после восстановления независимости Латвии, подчеркнув, что сегодня она входит в число развитых стран мира, латвийские ученые и художники работают на глобальном уровне, а предприниматели не боятся международной конкуренции. "Вера в наши собственные силы необходима для дальнейшего совершенствования нашей страны", — сказал президент.

Он пожелал жителям Латвии уверенности, которая влечет за собой действия, чтобы одну за другой решать проблемы, а не опускать перед ними руки. Левитс подчеркнул, что ошибиться может каждый — это нужно просто признать и двигаться дальше.

Президент призвал к поддержанию открытой демократической дискуссии, чтобы договариваться о подходящих для всех решениях, и пожелал, чтобы уверенность в своих желаниях и возможностях сопровождала латвийцев в третьем десятилетии 21-го века, помогая совершенствовать страну и делать ее уютной для всех жителей.

"Я желаю нам надежды, веры, уверенности и, прежде всего, любви. Пусть она окружает наших близких, всех людей в Латгале, Видземе, Земгале и Курземе, в нашей любимой Латвии. Пусть она охватит всех латвийцев в огромном мире", — сказал президент, добавив, что, несмотря ни на что, Латвия является и будет успешной, сильной страной с замечательными людьми.