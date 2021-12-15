Не более трети родителей согласны вакцинировать своих детей до 11 лет от Covid-19

Относительно низкий процент родителей детей планируют прививать своих детей в возрасте до 11 лет, показывает ряд опросов. В свою очередь, Государственный совет по иммунизации рекомендует выдерживать между двумя "детскими" инъекциями вакцины интервал в три месяца.

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Всего было проведено три опроса о детской вакцинации: в двух выяснилось мнение родителей, в одном — семейных врачей.

В сотрудничестве с Министерством образования и науки был проведен опрос, показавший, что привить детей готовы 26% родителей, а 70% настроены к этому скептически.

Схожие опросы показал и опрос SKDS: 33% респондентов указали, что готовы или скорее готовы дать согласие на вакцинацию свои детей. А 42% родителей в этом опросе дале четко понять, что не дадут согласие на вакцинацию своих детей 5-11 лет.

Еще более скептичны медики. 36% семейных врачей считают, что только 10% детей из их практик могут быть вакцинированы. В свою очередь, 25% опрошенных семейных врачей признали, что вакцинация среди детей 5-11 лет может достичь 20%.

По данным Отдела вакцинации Национальной службы здоровья, полученным от Центрального статистического управления (ЦСУ), в Латвию 141 000 детей в возрасте 5-11 лет. Из них 13 200 детей страдают хроническими заболеваниями, при которых Государственный совет по иммунизации именно рекомендует привиться.

25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило Comirnaty Pfizer / BioNTech в качестве первой вакцины для детей 5-11 лет. Дозы вакцин для детей меньше, как и в случае со взрослыми, потребуются два укола. Интервал между инъекциями должен составить минимум три недели.

В Латвии принято решение установить трехмесячный интервал между первой и второй дозой вакцины Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщила во вторник на пресс-конференции глава Государственного центра иммунизации, заведующая Центром семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы. Это решение было принято из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов, а также появления нового штамма "омикрон", что вызвало временную неуверенность в эффективности существующих вакцин против него.

Даце Завадска подчеркнула, что установка тремесячного интервала не означает, что второй укол в случае необходимости не может быть сделан раньше.

Руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья Эва Юхневича сообщила, что уже получены 54 000 детских доз вакцины. В первую неделю января будут получены еще 24 000 дозы, затем — еще 30 000 доз. Детская вакцина отливается от взрослой: во-первых, доза в три раза меньше, во-вторых, упаковка маркирована оранжевым цветом.

Вакцинацию детей 5-11 лет будут обеспечивать практики семейный врачей и лечебные учреждения — больницы, поликлиники, центры здоровья.