Не исключено решение Сейма о роспуске Резекненской думы, допускает глава VARAM

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) оценит, в какой степени финансовый кризис в Резекне является ответственностью исполнительной власти или депутатов. Однако "сухими из воды" выйти из этой ситуации не удастся, заявил в программе Латвийского радио Krustpunktā глава VARAM Марис Спринджукс ("Объединенный список"), сообщает портал lsm.lv.
Спринджукс допускает, что дело может закончиться тем, что Сейму придется принимать решение о роспуске Резекненской думы. По словам министра, VARAM получает сообщения о различных недочетах в Резекненском самоуправлении.
"Мы нужно понять причины, кто несет ответственность за эту ситуацию, а затем мы должны решить, кто должен взять на себя реальную ответственность — будь то исполнительная власть, или председатель думы, или вся дума тогда уже Сейм решит", — сказал Спринджукс.
Если, например, бухгалтер "не увидел красную лампочку", не проинформировав прямое руководство о финансовых трудностях, а "депутаты живут, как овцы на лугу, ничего не зная, продолжают газовать", то налицо сбой в работе исполнительной власти, пояснил министр.
"Если было бы наоборот — если информация была, но депутаты не были проинформированы, не приняли решения, не предприняли корректирующих действий (..), это была бы ответственность мэра", — сказал министр. Есть и третий вариант, когда депутаты получили информацию, но не сделали выводов — и тогда это их ответственность.
"Город газовал, толком не подсчитал свои ресурсы, а управление бюджетом тоже находится вне всякой критики", — кратко охарактеризовал финансовую ситуацию в Резекне Спринджукс.
В понедельник, 28 августа, должно было состояться заседание Резекненской думы, на котором депутаты собирались принять решение о начале процесса финансовой стабилизации. Однако заседание было перенесено на пятницу, 1 сентября.
С 2009 года бессменный мэр Резекне — Александр Барташевич. Он четырежды избирался председателем Резекненской думы, представляя партию "Согласие". В начале 2023 года Барташевич был исключен из "Согласия" за "призывы бойкотировать съезд, а также за дискредитирующие партию высказывания". Затем Барташевич учредил свою партию "Вместе для Латвии", в которую вступили и некоторые бывшие члены "Согласия".
Напомним, что Резекненское самоуправление находится в тяжелом финансовом положении — ему не хватает 3,9 миллиона евро на покрытие расходов в этом году. В целях экономии средств руководителями учреждений и администраций подготовлены предложения по сокращению численности сотрудников учреждений самоуправления.
Самоуправление Резекне подготовило план действий по улучшению финансовой ситуации на долгосрочную перспективу, и в первой половине августа он был представлен на оценку Министерству финансов.