Не купаться, не рыбачить и следить за питомцами: жителей Екабпилса предупреждают о птичьем гриппе

Власти Екабпилса разместили предупреждения у водохранилища Раджу, предостерегающие жителей об угрозе птичьего гриппа. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.

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Как отмечает радиостанция, сообщения о все новых подтвержденных случаях птичьего гриппа поступают практически ежедневно из самых разных мест Латвии. Из-за распространения инфекции к жителям обратилось и самоуправление Екабпилса.

Teju ik dienu saņemam ziņas par jauniem apstiprinātiem putnu gripas gadījumiem. Tā arī tagad Jēkabpils pusē pie Radžu ūdenskrātuves pašvaldība izvietojusi brīdinājumus iedzīvotājiem ievērot piesardzību - nepeldēties, nezvejot, pieskatīt suņus. — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) June 2, 2023

Ранее ответственные специалисты зафиксировали мертвых чаек в водохранилище Раджу и его окрестностях. На этой неделе по итогам лабораторных исследований было подтверждено, что пернатые погибли от птичьего гриппа.

Уже сообщалось, что птичий грипп также был подтвержден у мертвых чаек, найденных в районе Салдусского края, на Лиепайском озере и на берегу Лубанского озера. Заболевание было выявлено и у мертвых серебристых чаек в ряде мест Латвии, а также у одного мертвого лебедя, найденного в районе Айзкраукльского края.

Впервые птичий грипп был подтвержден и у лисы, найденной в районе Даугавпилса.

В общей сложности птичий грипп в этом году был выявлен в 15 местах — в Даугавпилсе, Екабпилсе, Краславе, Талси, а также в районах Рои, Вентспилса, Лиепаи, Плявини, Мадоны, Цесиса, Тукумса, Саласпилса и Салдуса.

Всего PVD успело собрать в этом году анализы 158 диких птиц. По итогам лабораторных исследований птичий грипп был подтвержбен в 63 случаях.

PVD призывает птицеводов соблюдать повышенные требования безопасности содержания пернатых. Жителей также призывают ни в коем случае не трогать умерших диких животных.