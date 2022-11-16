Не место для селфи и романтизации оккупации. Выставка фрагментов снесенных советских памятников не планируется

К 15 ноября самоуправления должны были по закону снести памятники, прославляющие советский и нацистский режимы, что и было сделано. Детали или фрагменты тех или иных памятников поступили в коллекцию Музея оккупации. Будущее этих фрагментов пока неясно, и нет планов выставлять их где-либо, по крайней мере, в ближайшем будущем, сообщила директор Музея оккупации Солвита Виба в программе Spried ar Delfi.

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Согласно принятому в июле закону оригинальные детали или фрагменты демонтированных памятников, у которых художественная ценность, архитектоническое качество, культурно-историческое или образовательное значение, будут включены в запасники Музея оккупации. Солвита Виба рассказала, что после сноса памятников в запасниках музея сформировалось две коллекция: в первую вошли более 15 фрагментов или деталей из восьми демонтированных памятников, вторую — документы о снесенных памятниках. Всего Музей оккупации собирается принять в свои запасники 30 фрагментов или деталей таких памятников.

Сейчас фрагменты демонтированных объектов находятся в отдельном складе, в охраняемом ангаре. Крупнейшие объекты были доставлены в ангар из Лиепаи, Резекне и Даугавпилса.

Самые большие дискуссии разгорелись вокруг самого крупного мемориала — памятника в парке Победы в Риге. Этот объект Музей оккупации решил не сохранять. "Любой предмет, который мы берем в коллекцию, оценивается по определенным критериям — помогут ли эти предметы нашей коллекции, миссии нашего музея, рассказыванию историй. Мы выбирали типологически разные предметы, чтобы мы могли показать, как работали памятники советской пропаганды, каким было их сообщение, в каких случаях ни устанавливались. Также и с точки зрения фальсификации истории — объекты, которые рассказывали о том, чего не было на самом деле", — пояснила директор Музея оккупации.

Сохраненные объекты музей может использовать как в своих выставках, так и передать аккредитованным в Латвии музея для нужно их выставок. Однако Виба предполагает, что в ближайшее время интереса к этим объектам в Латвии не будет. "Мы ждем дальнейших решений и мнений экспертов, что с этой коллекцией из запасников делать", — пояснила Виба.

Руководитель Отдела оборота культурных предметов Управления национального культурного наследия Янис Асарис согласен, что в нынешней геополитической ситуации — это логично, что остатки демонтируемых памятников в ближайшее время не планируется экспонировать или передавать другим музеям. Из слов Вибы, следует, что цели экспонирования объектов, если кто-то в будущем проявит желание это сделать, будут тщательно оцениваться.

Виба подчеркивает, что у Музея оккупации нет плана такие выставки организовывать: "Если на самом деле возникнут идеи или предложения создать экспозицию под открытым небом, то она должна быть достаточно серьезной и содержательной, чтобы это место не превратилось в место романтизации советской оккупации, место для селфи или местом, где люди по-прежнему захотят почтить эти памятники. Это исключено, это не произойдет в ближайшее время, и думаю, возможно, что такого запроса в ближайшее время и не будет", — заявила глава Музея оккупации.

И Асарис,и Виба указали — хотя установленный законом срок демонтажа подобных памятников истек, прогнозируется, что самоуправления и дальше будут находить памятники и мемориальные знаки, от которых нужно освободиться. Это связано с тем, что иногда такие объекты заброшены, и не всегда сразу идентифицируются.

С полной записью программы Spried ar Delfi можно ознакомиться здесь.