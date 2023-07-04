Не остановил безудержный рост цен: СЗК требует отставки главы Минземледелия

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) потребовал отставки министра земледелия Дидзиса Шмитса. Политики СЗК упрекают главу Минземледелия в "бездействии на фоне неконтролируемого роста цен на продовольствие".

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Как указали в правлении СЗК, цены на продукты питания за последние два года выросли почти на 40%. Резкий рост цен коснулся товаров первой необходимости: хлеб подорожал на треть, яйца — на 20%, настолько же подорожали и овощи. Тем временем министр земледелия до сих пор так и не предложил решений, которые бы сгладили резкий рост цен на продукты питания, подчеркивает СЗК.

В партии отметили, что другие страны Европейского союза уже снизили налоги, определили ценовой потолок для продуктов первой необходимости, ужесточили

проверки торговцев — все это направлено на то, чтобы жители могли покупать продукты по разумной цене. В Латвии ничего из этого сделано не было.

Как указали в СЗК, их призыв о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания остался неуслышанным.

В то же время фермерские организации признают, что наценка на продукты в торговых сетях сегодня составляет 70%, а порой — 150% или даже все 300%.

"В такой ситуации фермерам приходится затягивать пояса. Люди не могут себе позволить повседневные продукты питания, но торговцы продолжают зарабатывать", — подчеркивает глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

Он указал, что министр Д. Шмитс не сделал ничего для ограничения произвола торговцев и не поддержал местных производителей.

"В частности, этот вопрос поднял находящийся в кризисе молочный сектор, который в ответственном министерстве тоже никто не услышал. Министр в течение полугода проводил встречали, велись беседы, однако решения о том, как снизить цены на продукты питания и защитить менее обеспеченную часть общества — нет", — подчеркивает В. Валайнис.

СЗК считает, что настало время дать четкий сигнал — вседозволенность в ценообразовании подошла к концу, настало время договориться об эффективных

решениях для ограничения цен.

В партии также указали, что Д. Шмитс до сих пор не получил доступ к гостайне.

"Насколько серьезно правительство может воспринимать члена, который уже несколько месяцев работает без необходимого для работы доступа к гостайне. Особенно в канун саммита НАТО", — заключил Валайнис.