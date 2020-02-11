"Не отнимайте у детей мать!" В Дании прошел протест против выдачи Мисане ЮАР

11 февраля на акцию протеста против выдачи гражданки Латвии Кристины Мисане Южно-Африканской Республике (ЮАР), прошедшую у здания Генеральной прокуратуры Дании, собрались около 30 человек, сообщила сестра Мисане Марите Батрака.

Протестующие выкрикивали: "Не отнимайте у детей мать", "Соблюдайте права Кристины Мисане" и другие лозунги, требуя не выдавать гражданку Латвии ЮАР.

На акции протеста присутствовали представители датских СМИ, которые, по словам Батраки, очень внимательно следят за ходом дела.

Она добавила, что пока других новостей о ходе дела Мисане нет, и все решится в пятницу, 14 февраля, на заседании датского окружного суда.

Как сообщалось, датский суд в прошлом месяце решил оставить Мисане под арестом.

По словам представителей женщины, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза (ЕС).

Изначально прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь в датской тюрьме.

Объявленное вчера новое решение датской стороны предусматривает, что выдача Мисане ЮАР откладывается, и она все же сможет принять участие в ожидаемом 14 февраля заседании суда.

Также сообщалось, что Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.