"Не простая смертная" депутат Спруде извинилась за свое высказывание

Депутат Сейма Карина Спруде ("Закон и порядок") извинилась за фразу о том, что она не простой смертный, сказанную в попытке объяснить, почему она не задекларировала свои часы Rolex, спонтанно купленные в Швейцарии.

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В передаче Nekā personīga она высказалась так: "Меня оставили в помещении без окон, оставили только номер, на случай, если мне нужно будет выйти по нужде. Я написала сообщение: извините, но у меня, вообще-то, дипломатический паспорт с собой, почему вы вообще меня задержали. Тогда работники поняли, что я не обычный смертный, из которого можно выжать наличные деньги".

Депутат заверила читателей своей страницы в Facebook, что она, конечно же, простая смертная, а недоразумение возникло из-за языкового барьера и стресса. Она подчеркнула, что никого не хотела обидеть, и сказала, что собирается и дальше бороться за права человека в Сейме, поэтому не хочет складывать депутатский мандат — тогда на ее место придет кто-то, кто поддерживает власть.

Ранее сообщалось, что депутат Сейма Карина Спруде была оштрафована в Варшавском аэропорту за незадекларированный ввоз из Швейцарии часов Rolex. Политик пыталась выкрутиться из ситуации, показав дипломатический паспорт, хотя не находилась в официальной командировке.

Спруде 12 февраля отправилась в Швейцарию, а в субботу возвращалась домой через Варшавский аэропорт. В Швейцарии она приобрела часы Rolex и воспользовалась возможностью вернуть налог на добавленную стоимость. Польские таможенники узнали об этом от швейцарских коллег и ждали политика. Они потребовали заплатить 2700 евро налога и 1200 штраф. Спруде указала, что заплатить надо было наличными в злотых. Она сочла, что ею манипулируют.

"Я написала: извините, но у меня, вообще-то, дипломатический паспорт с собой, почему вы вообще меня задержали. Тогда работники поняли, что я не обычный смертный, из которого можно выжать наличные деньги", — сказала передаче депутат. Она заплатила налог и штраф, хотя с решением таможенников не согласна. Политик считает, что таможенники специально ее заманили в неправильный коридор.

Внимание латвийских правоохранительных органов больше всего привлек тот факт, что политик показала дипломатический паспорт. Если бы она этого не сделала, то в Латвии о происшествии никто бы и не узнал. Так как Спруде воспользовалась документом, Министерство иностранных дел обратилось в Сейм с вопросом, была ли она в официальной командировке.

Согласно закону о дипломатическом паспорте, показав этот документ, лицо заявляет, что является официальным представителем Латвии за границей и каждое его действие совершается от имени страны. Использование дипломатического паспорта в путешествиях допустимо только в случае выполнения связанных с работой Сейма задач.

Nekā personīga отмечает, что судя по налогу, насчитанному в Польше, стоимость часов превышает 11 000 евро, хотя в декларации должностного лица Спруде не указала, что у нее есть какие-либо накопления. Спруде объяснила это тем, что за часы заплатила отчасти своими деньгами, отчасти деньгами мужа. "Это не была запланированная покупка, просто появилась такая возможность. В День святого Валентина созвонилась с мужем, который согласился мне их подарить и оплатить", — рассказала депутат. Передача отмечает, что муж депутата — Артурс Спруде. Он работает в обществе защиты прав арендаторов денационализированных домов "Солидарность" и Балтийской федерации киберспорта.

Спруде была избрана в Сейм от партии KPV LV, сейчас она является членом правления партии политика Алдиса Гобзема "Закон и порядок".