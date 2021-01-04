По техническим причинам в настоящее время не работает единый телефон записи на анализы Covid-19 — 8303, сообщила Рижская Восточная клиническая университетская больница.

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Для записи на анализы можно использовать электронный бланк, который размещен на сайте больницы.

Также записаться на анализы можно в пункты Centrala laboratorija по телефону 8330, в E. Gulbja laboratorija по телефону 67801112, в MFD Laboratorija по телефону 66164606 и в NMS Laboratorija по телефону 67144015.

Записаться на сдачу анализов можно также в электронном виде на сайтах Восточной больницы, E. Gulbja laboratorija и в Centrala laboratorija по электронной почте analizes@laboratorija.lv.