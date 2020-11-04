"Не рубите голову!" Родители 71-й школы просят не увольнять обвиненного в нарушении Covid-норм директора

158 родителей учеников 71-й Рижской средней школы, директора которой обвинили в нарушении правил эпидемиологической безопасности (пришел на работу с признаками простуды), отправили письмо главе Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марису Крастиньшу. Они просят даже в случае подтверждения нарушения Андрея Рыжикова не увольнять его, а ограничиться штрафом: "он хороший руководитель и Учитель с большой буквы". Портал Delfi поговорил с мамой одного из учеников школы, которая возглавила инициативу.

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"Мы, нижеподписавшиеся родители учеников 71-й Рижской средней школы, были возмущены, узнав о распространяемой в СМИ очерняющей информации против нашего директора Андрея Рыжикова. Мы считаем, что обсуждаемое наказание — увольнение директора — необоснованным и неуместным для рассматриваемого нарушения (если таковое имеется). Если это будет сделано, школа останется без грамотного многолетнего руководителя. Дети останутся без чуткого, талантливого учителя, который знает, как интересно преподавать предмет и находить доступ к детям. Таким образом, увольнение директора будет наказанием не для него, а для всех нас. В такой сложной экономической ситуации в стране и при полном отсутствии грамотных педагогических кадров одна из лучших школ города будет "обезглавлена" и пока неизвестно, как скоро удастся найти хоть какую-то замену…".

Так начинается письмо в Рижскую думу, которое подписали родители 158 учеников. По их мнению, если вина и будет наказана, то наказание не должно превышать того, что установлено законом в отношении нарушения карантинных мер, то есть штрафа. И точно, что не увольнения.

С редакцией Delfi связалась Наталья Головинова, мама одного из учеников "того самого седьмого класса", который отправили на карантин, в связи с позитивным анализом на Covid19 директора и учителя истории Андрея Рыжикова. Наталья не претендует на то, чтобы представлять мнение родителей учеников всей школы, но считает, что если до выяснения всех обстоятельств в СМИ прозвучала позиция осуждения, то резонно дать слово и позиции поддержки.

"Класс моего сына был отправлен на карантин до 28 октября. И честно скажу, что я тогда очень напряглась — в первый раз заражение случилось так близко, — рассказала Наталья. — В пятницу, 30 октября, во всех медиа появилась информация, что директор приходил на работу больным. Это подавалось, как подтвержденный и свершившийся факт, по поводу чего в Рижской думе созвали пресс-конференцию и сказали, что после проверки могут уволить. Я написала в чат класса — поинтересовалась здоровьем детей и мнением наших родителей. Оказалось, что все единодушно поддерживают директора и возмущены тем, что его бездоказательно обвиняют, и не поддерживают идею увольнения, даже если человек совершил ошибку. Тогда я и предложила написать в Департамент образования Рижской думы, чтобы не рубили нам голову".

Наталья заверила, что осужденный заочно директор — хороший руководитель и талантливый учитель, в чем она убедилась на опыте своего сына: "В нашем классе Рыжиков преподает историю с этого года. В сентябре с моим сыном случилась нестандартная ситуация, на уроке истории он разбил бюст доисторического человека. Учитель мог его наказать, но он поступил как педагог с большой буквы — он сделал из этого целый проект. Мой сын и еще пара мальчишек, с подачи учителя, собрали все осколки, сложили как 3Д-паззл и склеили, а внутрь вложили послание потомкам, на случай, если кто-то еще раз повторит ошибку. Это очень нестандартный и человечный подход. Не удивительно, что дети сразу увлеклись историей. Да и как руководитель школы Рыжиков — очень сильный: мне нравится подбор учителей, организация работы, четкость. Лучшего и желать нельзя!"

Наталья составила эмоциональное письмо и призвала родителей, которые согласны с ее мнением, ставить подписи. Вскоре информация о сборе пошла по всей школе, к инициативе захотели присоединиться и родители детей из других классов — создали отдельный чат и выложили информацию в фейсбук-группе Iļguciems. За выходные и в понедельник удалось собрать 158 подписей родителей. Во вторник письмо было отправлено в Департамент образования Рижской думы — его приняли в делопроизводство.

"За все это время в чате было всего два человека, которые настаивали на увольнении директора, — утверждает Наталья. — Был еще один человек, который задавал вопросы: чего вы этим хотите добиться и почему вы против перемен. Но остальные стояли горой за директора. Кстати, многие дети приходили на подписание вместе с родителями и всецело их поддерживали. У учителей позиции разные, насколько мне известно".

Наталья предполагает, что если бы в классе были заражения учеников, возможно, родительская позиция была бы "немного другой, по крайней мере, не такой единодушной. Но в любом случае нас очень зацепил тот факт, что информация с предполагаемыми нарушениями вышла сразу со всеми именами, фамилиями и номером школы, как свершившийся факт. Человека осудили до суда. Так быть не должно. Тем более что он свою вину отрицает. И если все же выяснится, что он нарушил — по вине должно быть и наказание, как всем другим нарушителям, а не показательная порка".

По первоначальной информации, которая еще проверяется, 14 октября Рыжиков вел урок в седьмом классе. Почувствовав себя плохо, он обратился к врачу. Следующие дни он работал удаленно, а позже ушел на больничный. 21 октября у него был констатирован Covid-19. Предполагают, что, возможно, еще до обращения к врачу Рыжиков ходил на работу с симптомами заболевания. Впоследствии Covid-19 был выявлен у других работников и педагогов 71-й школы. Детей это не затронуло, поскольку в это время были школьные каникулы.