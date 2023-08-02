Не смогли договориться. Блок из трех партий отклонил предложение "Par!/Прогрессивных" о сокращении числа вице-мэров

Не достигнув прогресса на переговорах с "Par!/Прогрессивными" о формировании новой коалиции в Рижской думе, блок трех партий начнет переговоры с другими представленными в столичной думе партиями, заявили в среду после трехсторонних переговоров и. о. мэра столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги").

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Таким образом, блок трех партий отклонил предложение "Par!/Прогрессивных" отказаться от руководства одним из комитетов и провести ротацию представителей партий на двух других должностях, чтобы сократить число вице-мэров до одного.

Для "Par!/Прогрессивных" двери для переговоров останутся открытыми, сказал Кирсис. Однако, оценивая ход переговоров, он отметил, что подход фракции свидетельствует о том, что у нее нет серьезных намерений в этом процессе.

Перед переговорами с другими партиями Кирсис перечислил ряд критериев, по которым будет оцениваться, насколько позиция той или иной партии соответствует "государственному мышлению". Важнейшим критерием будет то, поддержала ли конкретная партия в прошлом году снос оккупационного памятника в парке Узварас.

Со своей стороны Ратниекс указал, что для Нацобъединения важно, чтобы в коалиции не было "Согласия" и Русского союза Латвии.