Не смыли дезинфектор: мужчина с подозрением на аппендицит получил химический ожог роговицы

Андрей Дибиров поступил в больницу им. Страдиня с температурой и острой болью в животе. Но, ожидая диагноза и лечения, получил ожог глаз первой степени. Мужчину поместили в бокс, где на поверхностях, вероятно, было едкое дезинфицирующее средство, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче "Сегодня вечером".

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В стационар мужчину привезла скорая с подозрением на аппендицит. Он сообщил врачу, что накануне получил результат теста на коронавирус, и он был отрицательным.

Врачи решили провести повторный тест, а в ожидании результата его продержали в изоляционном боксе 15 часов — с 16 часов вторника до 7 утра среды. Все это время живот болел, в придачу к этому заболели еще и глаза.

"Бокс после дезинфекции, очевидно, не вычищался, то есть на стенках остался дезинфектор, и от этого получаешь химический ожог, в первую очередь глаз, во-вторых, всех открытых частей тела", — предполагает Андрей.

Его мама Нина Дибирова пыталась помочь сыну и звонила в больницу. По телефону ей нагрубили.

"Я у нее спросила — пригласили ли к нему хирурга или уролога и какое лечение? Мне ответили: а почему мы должны сюда приглашать хирурга, вы хотите, чтобы все хирургическое отделение заболело? Вчера у него был ответ, что он не болен! Потом я спросила — что, врач не может надеть защитную одежду?" — рассказала женщина.

Только после повторного отрицательного результата Андрей смог получить медицинскую помощь. Аппендицит не подтвердился, было диагностировано другое воспалительное заболевание. Его выписали домой. Перед этим его все же осмотрел офтальмолог и подтвердил наличие химического ожога глаз первой степени.

Андрей Дибиров намерен подать жалобы во все возможные инстанции. Больница Страдиня от детальных комментариев пока воздерживается.