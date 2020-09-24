"Не так плохо, как кажется". Глава Центра содержания образования оценил престиж работы учителя на 6-7 баллов

Как получилось, что директора жалуются на нехватку учителей, а Министерство образования утверждает, что "вакантных ставок нет"? Отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Юлианы Шкагале и журналиста портала Delfi Кристины Худенко, глава Центра содержания образования Гунтарс Цатлакс объяснил казусы статистики и рассказал, почему учителями хотят стать многие, но не становятся.

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Последние оценки школьного образования в Европе показали, что "Латвия выглядит не очень плохо", по сравнению с другими странами. "Есть страны, где профессия учителя очень высоко ценится. И не только по зарплате, — говорит Цатлакс. — Речь идет об автономии школ, о готовности к занятиям, о работе, отношении общества к учителю и наоборот. Ситуация лучше там, где отношения школы и родителей более конструктивна, где больше говорят друг с другом".

Цатлакс подтвердил, что не хватает много учителей, особенно по естествознанию и математике. Они пропадают где-то между вузом и школой. По его мнению, этому способствует много факторов: "У нас зарплаты не очень большие в среднем по стране, не только среди учителей. Это не влияет напрямую на престиж профессии, но самое важное, что низкие зарплаты не мотивируют людей прийти в профессию. У нас очень многие изучают педагогику в вузах — там нехватки нет, многие этим интересуются, но в школу не идут — мотивации не хватает".

Вчера, комментируя ситуацию с нехваткой учителей, Министерство образования сообщило, что "вакантных ставок нет". Цатлакс взялся пояснить это противоречивое высказывание: "Статистически это возможно, потому что много педагогов работают не на полную ставку, а много — больше, чем на одну ставку. Статистически у нас очень много учителей в стране — около 27 тысяч физических лиц, но многие не на полную ставку. Получается, ставок достаточно, но реальных людей на местах нет".

Реагируя на конкретную историю, когда в претсижной 40-й школе не нашли учителя по математике и были вынуждены привлечь к преподаванию отца одного из школьников, Цатлакс пожелал ему успеха. "Не могу комментировать конкретную ситуацию. Могу только надеяться, что человек интересуется педагогикой и станет хорошим учителем… Сейчас можно найти очень эластичный способ войти в школу. Например, новый проект Macību spēks, который позволяет за несколько месяцев подготовить специалиста в профессии к преподаванию, а потом — продолжать учиться и работать. И не надо учиться 5-6 лет, а потом думать, идти в школу или нет".