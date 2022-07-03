Не такая дружественная Муйжниеце, унылый Плешс, Антонина Крым(не)нашева. Комики высмеяли политиков

В кульминационном мероприятии 8-го Фестиваля общения Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) комики "жарили" министров и депутатов. Министру образования Аните Муйжниеце (НКП) досталось за сокращение каникул и мышление 20-го века, министру среды Артурсу Томсу Плешсу ("Для развития/За!") — за скучность и лоббирование азартных игр, Антонине Ненашевой ("Прогрессивные") — за фото с Рубиксом и избегание слова "оккупация", Эдгарсу Таварсу (Партия зеленых) — за протекцию Лемберга и сомнительную "зеленость".

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Политики в долгу не остались. В ответ Муйжниеце предъявила гигантскую сакту на груди, а Ненашева — крохотное тату в виде аусеклитиса и объявила тендер на мужа с правильной латышской фамилией. Или жену.

Больше 270 мероприятий фестиваля Lampa прошло на 33 сценах в районе Цесисского замкового комплекса. В фестивале приняли участие тысячи человек — вживую и онлайн. Politiķu cepiens - кульминационное мероприятие фестиваля, полную запись которого на латышском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как обычно, комики (Эдгарс Баленс, Анете Консте, Янис Кронис и Рудолфс Кугренс) провели серьезную предварительную работу, прошерстив социальные медиа, рекламные ролики, яркие высказывания политиков и расспросив их оппонентов обо всех грехах будущего "жаркого". В традиции шоу — никакого пиетета и политкорректности.

Foto: LETA

Как подметил Рудольфс Кугренс, "прожарка" иногда становится для политиков злым роком: "После участия у нас Шуплинску попросили оставить пост, Бондаpс банкротировал и живет с картин жены, а последний месяц еще и под уголовным преследованием, Пуце получил демиссию, Вячеслава Домбровского выкинули из собственной партии, Лидакса два раза выгнали из Зоопарка, Стрике — земля пухом, Голубеву тоже попросили оставить должность, но труднее всего пришлось Дане Рейзниеце-Озоле — она больше не в политике, а этой осенью участвовала в шоу СТВ, а ее место в Сейме занял Эдгарс Таварс…"

Больше всех не поздоровилось Антонине Ненашевой, которую комик Эдгарс Балиньш назвал "Антонина КрымНашева… сорри, Ненашева". Впрочем, Антонина в ответной речи за словами в карман не лезла, признав, что толстая кожа — одно из главных достоинств в политике.

Foto: Anastasija Jefremova

Публикуем самые смелые высказывания и сравнения комиков. И фрагменты из ответных речей политиков.

Про министра образования Аниту Муйжниеце

Foto: LETA

"2020 год. Кариньш сказал Шуплинской, спасибо за работу, в свою очередь, Аните, у тебя какие планы? Дзинькш… И г-жа Муйжниеце стала министром образования".

"Вы работали учительницей во многих школах. Про учителей есть одной такое мнение: сами не умеют, но учат других. И тогда я задумался, что министры образования — это те, кто учат тех, кто сам не умеет, но учит других… Как далеко вы зашли?"

"Когда моя мама, учительница, узнала, что я снова буду "прожаривать" министра образования, она сказала лишь "бррр", задай ей!"

"Анита любит баскетбол. Благодаря ей, Латвия получила "Евробаскет-2025", где минимальное требование — арена на 15 тысяч, у нас такой нет, но… мы что-то придумаем. Запихаем в стадион "Даугава".

"Анита даже плохие новости подает в позитивном ключе. Самый трагичный день в истории Латвии 21 марта (День жертв геноцида коммунистического террора) она в соцсетях ласково называет "не таким радостным событием истории". Анита, я хочу, чтобы ты была ведущей новостей: вместо "смертельный вирус" — "не такой дружественный вирус" или "возможно зимой вы получите не такие радостные новости о ваших умерших родственниках"…

"Представляю, что будет делать Анита, когда учителя в сентябре выйдут на забастовку… Аааа, наконец-то у меня отпуск!"

Из ролика Аниты при вступлении в должность министра образования: "Доверенный мне мандат воспринимаю, как выражение доверия и серьезную ответственность… В 20-м веке более, чем когда либо, образование — основа для всего…"