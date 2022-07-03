Не такая дружественная Муйжниеце, унылый Плешс, Антонина Крым(не)нашева. Комики высмеяли политиков

В кульминационном мероприятии 8-го Фестиваля общения Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) комики "жарили" министров и депутатов. Министру образования Аните Муйжниеце (НКП) досталось за сокращение каникул и мышление 20-го века, министру среды Артурсу Томсу Плешсу ("Для развития/За!") — за скучность и лоббирование азартных игр, Антонине Ненашевой ("Прогрессивные") — за фото с Рубиксом и избегание слова "оккупация", Эдгарсу Таварсу (Партия зеленых) — за протекцию Лемберга и сомнительную "зеленость".
Политики в долгу не остались. В ответ Муйжниеце предъявила гигантскую сакту на груди, а Ненашева — крохотное тату в виде аусеклитиса и объявила тендер на мужа с правильной латышской фамилией. Или жену.
Больше 270 мероприятий фестиваля Lampa прошло на 33 сценах в районе Цесисского замкового комплекса. В фестивале приняли участие тысячи человек — вживую и онлайн. Politiķu cepiens - кульминационное мероприятие фестиваля, полную запись которого на латышском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Как обычно, комики (Эдгарс Баленс, Анете Консте, Янис Кронис и Рудолфс Кугренс) провели серьезную предварительную работу, прошерстив социальные медиа, рекламные ролики, яркие высказывания политиков и расспросив их оппонентов обо всех грехах будущего "жаркого". В традиции шоу — никакого пиетета и политкорректности.
Как подметил Рудольфс Кугренс, "прожарка" иногда становится для политиков злым роком: "После участия у нас Шуплинску попросили оставить пост, Бондаpс банкротировал и живет с картин жены, а последний месяц еще и под уголовным преследованием, Пуце получил демиссию, Вячеслава Домбровского выкинули из собственной партии, Лидакса два раза выгнали из Зоопарка, Стрике — земля пухом, Голубеву тоже попросили оставить должность, но труднее всего пришлось Дане Рейзниеце-Озоле — она больше не в политике, а этой осенью участвовала в шоу СТВ, а ее место в Сейме занял Эдгарс Таварс…"
Больше всех не поздоровилось Антонине Ненашевой, которую комик Эдгарс Балиньш назвал "Антонина КрымНашева… сорри, Ненашева". Впрочем, Антонина в ответной речи за словами в карман не лезла, признав, что толстая кожа — одно из главных достоинств в политике.
Публикуем самые смелые высказывания и сравнения комиков. И фрагменты из ответных речей политиков.
Про министра образования Аниту Муйжниеце
"2020 год. Кариньш сказал Шуплинской, спасибо за работу, в свою очередь, Аните, у тебя какие планы? Дзинькш… И г-жа Муйжниеце стала министром образования".
"Вы работали учительницей во многих школах. Про учителей есть одной такое мнение: сами не умеют, но учат других. И тогда я задумался, что министры образования — это те, кто учат тех, кто сам не умеет, но учит других… Как далеко вы зашли?"
"Когда моя мама, учительница, узнала, что я снова буду "прожаривать" министра образования, она сказала лишь "бррр", задай ей!"
"Анита любит баскетбол. Благодаря ей, Латвия получила "Евробаскет-2025", где минимальное требование — арена на 15 тысяч, у нас такой нет, но… мы что-то придумаем. Запихаем в стадион "Даугава".
"Анита даже плохие новости подает в позитивном ключе. Самый трагичный день в истории Латвии 21 марта (День жертв геноцида коммунистического террора) она в соцсетях ласково называет "не таким радостным событием истории". Анита, я хочу, чтобы ты была ведущей новостей: вместо "смертельный вирус" — "не такой дружественный вирус" или "возможно зимой вы получите не такие радостные новости о ваших умерших родственниках"…
"Представляю, что будет делать Анита, когда учителя в сентябре выйдут на забастовку… Аааа, наконец-то у меня отпуск!"
Из ролика Аниты при вступлении в должность министра образования: "Доверенный мне мандат воспринимаю, как выражение доверия и серьезную ответственность… В 20-м веке более, чем когда либо, образование — основа для всего…"
"Ощущение такое, что она страстно не хочет быть переизбранной. Представьте себе родителей, которые почти два года мучались, помогая детям с учебой на "удаленке", но тут приходит лето, появляется Муйжниеце: мне кажется, что каникулы у нас какие-то длинные — надо бы удлиннить учебный год".
"На Лиго Муйжниеце призвала жителей научить детей "с научным азартом искать цветок папоротника"… Или Муйжниеце не знает, что значит искать цветок папоротника, или она не столь консервативна, как кажется…"
В ответном выступлении Муйжниеце сняла платок и предъявила гигантскую сакту на груди.
Про министра регионального развития Артурса Томса Плешса
"Поднимите руку, кто до "прожарки" знал всех четыре политиков?! Наш Кугренс знал только Плешса, но все время называл его Пельш".
"Партия "Развития" выступала за прозрачную политику. И Плешс продолжает традицию — ни один министр так открыто не лоббировал азартные игры".
"Мы должны быть благодарны Плешсу за тароматы — наконец, у нас есть автоматы, в которых можно что-то получить, а не только потерять. Но это породило новые азартные игры. Делаем ставки: работает ли сегодня таромат? Или игра после Лиго: ты сколько на депозит получил — только 2.20? У меня 16.90!"
"Много говорят о том, что в политике не хватает новых лиц. Плешс воспринял это буквально и привел 13 новых советников… Похоже, вакансия выглядела так: зарплата — от 2000 евро, предварительный рабочий опыт не обязателен".
"Знакомо вам чувство, когда смотришь на сверстников и думаешь, как много он достиг в жизни, а что я? Но на Плешса смотришь и думаешь — чтооо, этооот возглавил министерствооо?"
"Все говорят, что он самый молодой политик, но никто не говорит, что он самый скучный политик. Он так уныл, что я придумал новую шкалу унылости — от "одного до плешса". Насколько скучным был спектакль, если считать от одного до Плешса? Уже после первого действия был полный плешс!"
В ответной речи Плешс сообщил, что если бы он был кинорежиссером, не было бы фильма "Белоснежка и семь гномов" — был бы "Я и мои советники", не было бы "Дорогая, я уменьшил наших детей!" — было бы "Дорогая, я уволил мэра Икшкиле!", не было бы "Индиана Джонс и последний крестовый поход" — было бы "Артурс Том Плешс и последний план Риги", не было бы "Гарри Поттера и Ордена Феникса" — был бы "Артурс Том Плешс и Феникс".
Про депутата Рижской думы Антонину Ненашеву
"У вас сложные фамилия и имя — может, попробуйте, что покороче — Нина Наша… И сразу была Ненаша, а станет Наша".
"Идеи "Прогрессивных" — как товары "Али-экспресс": картинка хорошая, и вроде надо, но результат немного разочаровывает".
"Тем, кто предлагает взятки, Ненашева отказывает: не нашим, не вашим".
"У "Прогрессивных" было предложение расселять бездомных в пустующих домах. Отличная идея! Антонина, у тебя в семье — четыре человека. И задекларирована машина "тайота" на пять мест. Значит, есть лишнее место, на котором ты можешь каждый день подвозить какого-нибудь бомжика".
"У Антонины был свой моноспектакль в двух частях про Никиту Михалкова… Она вышла из молодежной организации, связанной с партией, у которой был договор с "Единой Россией"… Незадолго до войны Украине "Прогрессивные" выступали против военной подготовки в школах… И были против строительства здания Службы госбезопасности на месте парка Марса… А после выборов ты дала небольшое интервью российскому агентству ТАСС… Но это все только совпадения".
"Ты выдвинута от своей партии кандидатом в министры образования… У нас в "Прожарке" была бывшая министр образования Шуплинска, нынешний министр образования Муйжниеце и человек, который никогда не будет министром образования".
"Когда Антонину спросили, зачем она фотографировалась с Рубиксом, она объяснила: это не потому, что он мне нравится, а потому что он — легендарный человек… Ей сказали, он столько плохого сделал, но она ответила: я не его современник — не мне его судить. И я подумал, значит, и я не могу судить Гитлера — я же не его современник?".
"На передаче "Я могу быть премьер-министром" Антонине задали вопрос: что случилось в Латвии 17 июня 1940 года? Она ответила: тогда случилось недобровольное присоединение Латвийской республики к Советскому союзу". Позже пояснила, что, да, официально принятое название — оккупация, но она его не хотела бы использовать. Если бы она вела новости сейчас — это звучало бы так: в Донецке случилось не совсем добровольное присоединение".
В защитной речи Ненашева предположила, что ее пригласили на квоту "понятливого русского", потому что кандидаты из Сейма закончились.И призналась, что ей все время приходится доказывать свой патриотизм — не помогает ни владение латышским языком, ни поддержка образования на латышском, объединения школ и сноса памятника. В итоге она набила татуировку аусеклитиса. НО и это еще не все…
Про депутата Сейма Эдгарса Таварса
"За время, когда Таварс руководил Зеленой партией, она стала такой зеленой, что ее выкинули из Европейской партии зеленых. Когда Таварса об этом спросили, он ответил, что сам подумывал о том, чтобы выйти, потому что европейские "зеленые" — такие дураки… Это как если бы ему в юности отказали в свидании, а он такой: я и сам не хотел, это была шутка, да и девушка некрасивая".
"Его партия может гордиться своей стойкостью, ведь через 20 лет в Союзе с крестьянами они сказали решительное "нет" Лембергу. Это как если бы после обеда подошел официант и сказал: "В другой раз я тебе в блюдо не пописаю".
"Ехал в поезде до Лиепаи — думал за это время изучить биографию Таварса. Хотел уже в Броцены (на полпути) выйти), так скучно стало".
"2014 год. Эдгарс Таварс: я не евроскептик, но с введением евро лучше было подождать. 2019 год: я не гомофоб, но наш флаг — зелено-бело-зеленый, а не радужный, 2020 год: Трамп победит. 2021 год: я не антиковидник, но натуральный иммунитет эффективней любой вакцины. 2022 год. Эдгарс Балиньш: я не говорю, что Таварс дурак, но вместо чтения книг, он всегда полагается на природный интеллект".
"Лембергс сказал про Таварса, что он умный, честный, ответственный… И как ему не верить — он ведь никогда не врет".
"У Таварса был пост в соцсетях — переполненный пляж Юрмалы "до всех реформ". И этой реформой он считает развал СССР".
В ответной речи Таварс призвал проникнуться моментом, пока можно сколько угодно смеяться над политиками и за это никому ничего не будет.
Значительную часть мероприятий Lampa можно будет посмотреть в записи на LMT Straume, где они постепенно выкладываются и будут доступны бесплатно. О самых интересных и острых дискуссиях фестиваля портал Delfi будет рассказывать в течение следующей недели.